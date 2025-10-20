Bắc Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa bội siêu thanh mới

Photo : YONHAP News

Vào ngày 22/10, Bắc Triều Tiên đã lần đầu phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt. Tên lửa này được nhận định là tên lửa bội siêu thanh "Hwasong-11 Ma" mà miền Bắc công bố vào đầu tháng này.Việc Bình Nhưỡng phát triển loại tên lửa bội siêu thanh tầm ngắn với quỹ đạo bay bất thường, khó bị đánh chặn, được cho là một nỗ lực nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Hàn Quốc. Đồng thời, vụ phóng được phân tích là nhằm thị uy sức mạnh quân sự trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Gyeongju tuần tới.Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/10 đưa tin một ngày trước, nước này đã phóng thử nghiệm hai tên lửa bội siêu thanh, một hệ thống vũ khí mới. Tên lửa được phóng đi từ khu vực Yokpo ở Bình Nhưỡng và rơi xuống địa điểm mục tiêu thuộc huyện Orang, tỉnh Bắc Hamgyong cách đó 400 km.Quân đội Hàn Quốc một ngày 22/10 thông báo tên lửa được phóng từ khu vực Junghwa, tỉnh Bắc Hwanghae, gần Bình Nhưỡng, và bay được khoảng 350 km, chênh lệch khoảng 5 km về vị trí phóng và 50 km về tầm bắn so với công bố của phía Bắc Triều Tiên.Dù Bình Nhưỡng không tiết lộ cụ thể loại tên lửa hay thông số kỹ thuật, song việc nước này nhấn mạnh đây là “phương tiện bay bội siêu thanh mới" khiến giới phân tích cho rằng đây chính là tên lửa Hwasong-11 Ma, mẫu tên lửa được miền Bắc công bố lần đầu trong "Triển lãm phát triển quốc phòng 2025" tại Bình Nhưỡng đầu tháng này. Tên lửa này cũng từng xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập đảng Lao động Bắc Triều Tiên hôm 10/10 vừa qua, cùng với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-20.Thông thường, tên lửa bội siêu thanh được định nghĩa là phương tiện bay trong khí quyển với tốc độ trên Mach 5 và có khả năng thay đổi quỹ đạo linh hoạt. Tên lửa này vừa có thể bay nhanh như tên lửa đạn đạo, lại có thể bay tầm thấp như tên lửa hành trình, khả năng cơ động cao, tránh được mạng lưới phòng thủ tên lửa nên được mệnh danh là "kẻ thay đổi cuộc chơi" trong chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, theo quân đội Hàn Quốc, trong vụ phóng ngày 22/10, tên lửa của miền Bắc được phóng với quỹ đạo của một tên lửa tầm ngắn, không có đặc tính lướt hoặc né tránh đặc trưng của tên lửa bội siêu thanh. Quân đội cũng lưu ý rằng Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un không xuất hiện tại buổi phóng thử nghiệm và truyền thông miền Bắc cũng không công bố hình ảnh phóng, cho thấy vụ thử nghiệm có thể chưa được diễn ra theo đúng kế hoạch.Tổng Tham mưu trưởng Không quân Hàn Quốc Son Seok-rak trong buổi thanh tra của Quốc hội cùng ngày phát biểu rằng quân đội vẫn đang đánh giá đây có thực sự là tên lửa Hwasong-11 Ma hay không.