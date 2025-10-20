21 nền kinh tế APEC nhất trí tăng cường hợp tác chính sách AI

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol ngày 23/10 đã tổ chức buổi họp báo tại Incheon, công bố kết quả hội nghị Bộ trưởng Tài chính và cải cách cơ cấu Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Ông Koo cho biết 21 nền kinh tế thành viên APEC nhất trí tăng cường phối hợp chính sách và hợp tác nhằm chuẩn bị cho thời đại trí tuệ nhân tạo (AI).Phó Thủ tướng đánh giá hội nghị lần này là một cơ hội ý nghĩa, khi Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo đề xuất nghị sự trên cương vị là nước Chủ tịch, đề ra mô hình hợp tác mới nhằm ứng phó với sự thay đổi trật tự kinh tế trong thời đại AI.Ông Koo đánh giá việc 21 nền kinh tế thành viên APEC đạt được sự đồng thuận tuyệt đối trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Gyeongju vào tuần tới là điều mang ý nghĩa đặc biệt.Tại hội nghị lần này, các Bộ trưởng Tài chính APEC đã thông qua lộ trình "Kế hoạch Incheon" xác định về phương hướng và chủ đề thảo luận trong 5 năm tiếp theo. "Kế hoạch Incheon" bao gồm 4 chủ đề là đổi mới, tài chính, chính sách tài chính, khả năng tiếp cận và cơ hội; trong đó nội dung về chuyển đổi AI quy mô lớn và thiết lập hệ sinh thái đổi mới mà Hàn Quốc đề xuất được bao gồm trong nghị sự chính.Hội nghị cũng thông qua tuyên bố chung có nội dung chính về đổi mới công nghệ kỹ thuật số trong đó có trí tuệ nhân tạo. Các Bộ trưởng nhất trí đạt mục tiêu cải thiện 20% môi trường doanh nghiệp trong khu vực trong vòng 10 năm tới ở 5 lĩnh vực ưu tiên là tiếp cận thị trường, dịch vụ tài chính, môi trường đầu tư và kinh doanh, cạnh tranh thị trường, giải quyết tranh chấp.Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để những thành quả và tiến triển thảo luận đạt được tại hội nghị lần này sẽ tạo ra những thành quả thực chất cho Hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới.