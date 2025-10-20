Chỉ số KOSPI lần đầu cán mốc 3.900 điểm trong phiên ngày 23/10

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) khép lại phiên giao dịch ngày 23/10 ở mức 3.845,56 điểm, giảm 38,12 điểm (0,98%) so với phiên trước.Chỉ số này mở cửa phiên giao dịch cùng ngày ở mức 3.835,79 điểm, giảm 47,89 điểm (1,23%) do ảnh hưởng từ sự sụt điểm của thị trường chứng khoán New York đêm ngày hôm trước, và tâm lý cảnh giác trước căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng trở lại.Có lúc, chỉ số này còn rơi xuống mức 3.822,33 điểm, nhưng sau đó thị trường đã hồi phục thành công do lực mua vào ồ ạt ở vùng giá thấp. Có lúc, chỉ số này còn lên tới 3.902,21 điểm, lần đầu tiên trong lịch sử cán mốc 3.900 điểm. Tuy nhiên, sau đó do áp lực chốt lời ở vùng đỉnh cùng với biến động tỷ giá, thị trường đã quay trở lại xu hướng giảm, chỉ số KOSPI rốt cuộc rơi khỏi mốc 3.900 điểm lúc cuối phiên.Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng đóng cửa ở mức 872,03 điểm, giảm 7,12 điểm (0,81%) so với phiên trước.Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD đóng cửa ở mức 1.439,6 won đổi 1 USD, tăng 9,8 won so với phiên trước.