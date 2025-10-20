Photo : YONHAP News

Không quân Hàn Quốc ngày 23/10 cho biết cuộc tập trận chung trên không quy mô lớn mang tên "Freedom Flag" (Lá cờ tự do) của đồng minh Hàn-Mỹ sẽ được tiến hành ở cường độ cao trong vòng một tuần từ ngày 3-7/11, ngay sau khi Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) kết thúc.Cuộc tập trận chung của Không quân Hàn Quốc và Mỹ ban đầu được dự kiến sẽ tiến hành trong vòng hai tuần, từ ngày 27/10-7/11. Trong năm nay, hai bên đã thống nhất thực hiện theo hình thức là quân đội Mỹ sẽ tập trận riêng trong tuần đầu, và liên quân Hàn-Mỹ sẽ tiến hành tập trận chung trong tuần thứ hai. Theo đó, cuộc tập trận chung trên không của đồng minh Hàn-Mỹ đã rút ngắn xuống còn một tuần nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng quân sự trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025.Không quân Hàn Quốc cho biết đã cùng Mỹ xem xét thời điểm có thể tiến hành cuộc tập trận chung trong vòng hai tuần, nhưng đã không thể điều chỉnh được phù hợp do tình hình phía Washington. Tuy vậy, toàn bộ lực lượng tham gia cuộc tập trận lần này vẫn giống với các năm trước. Không quân Hàn Quốc khẳng định sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu của cuộc tập trận là nâng cao năng lực tác chiến chung.Không quân Hàn Quốc và Mỹ hàng năm đều tiến hành hai cuộc tập trận chung trên không quy mô lớn vào nửa đầu và nửa cuối năm.