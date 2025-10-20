Tổng thống Hàn Quốc hội đàm với lãnh đạo Mỹ-Trung vào ngày 29/10 và 1/11

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 24/10 chính thức công bố Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 29/10 nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju.Tiếp đó vào ngày 30/10, Tổng thống Lee sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với lãnh đạo các quốc gia tham dự APEC, trong đó có Canada. Trong ngày tiếp theo 1/11 sẽ diễn ra phiên họp chung Hội nghị thượng đỉnh APEC và các phiên thảo luận theo từng chủ đề. Cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Lee với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến được tổ chức vào chiều ngày 1/11.Lần này, cả lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đều thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc. Nhiều khả năng địa điểm tổ chức hai cuộc hội đàm thượng đỉnh sẽ là nơi tổ chức sự kiện APEC hoặc bảo tàng tại Gyeongju.Ngoài ra, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn đang sắp xếp lịch trình cuộc hội đàm giữa Tổng thống Lee với tân Thủ tướng Takaichi Sanae. Cố vấn An ninh quốc gia Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết mặc dù ngày giờ cụ thể vẫn chưa được ấn định nhưng hai bên đang tiếp tục trao đổi ở cấp chuyên viên.Về khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông Wi cho biết cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có động thái mới nào liên quan được ghi nhận.Mặt khác, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ thăm Malaysia trong hai ngày 26-27/10 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tại đây, ông Lee dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Campuchia, thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược song phương cũng như các biện pháp phối hợp phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến.