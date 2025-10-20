Cựu quan chức trong vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến bị bắt tạm giam

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 23/10 đã ban lệnh bắt tạm giam cựu Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1 Hải quân lục chiến Lim Sung-geun, nhân vật trung tâm trong cuộc điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến hy sinh khi làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lớn hồi năm 2023.Ông Lim bị cáo buộc đã ra lệnh cho lực lượng Thủy quân lục chiến tìm kiếm nạn nhân mất tích trong mưa lớn một cách quá sức, là nguyên nhân khiến binh sĩ nói trên bị thiệt mạng. Tòa án đã quyết định bắt tạm giam cựu quan chức quân đội này vào rạng sáng ngày 24/10 do lo ngại khả năng tiêu hủy chứng cứ. Theo đó, ông Lim là bị can đầu tiên bị bắt tạm giam kể từ sau khi Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ binh sĩ Thủy quân lục chiến ra mắt.Trong khi đó, 5 bị can khác trong vụ án, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup, người bị nghi ngờ đã gây sức ép tới quá trình điều tra vụ việc, đều được Tòa bác đề nghị bắt tạm giam. Những người này bị cáo buộc đã gây sức ép để loại cựu Sư đoàn trưởng Lim khỏi đối tượng điều tra, sau khi bị cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol khiển trách vào tháng 7/2023. Tòa án giải thích đã bác đề nghị lệnh bắt tạm giam với những bị can này do còn yếu tố tranh cãi về mặt pháp lý liên quan tới các cáo buộc chính.Ban đầu, Nhóm công tố viên đặc biệt đặt mục tiêu bắt tạm giam cựu Bộ trưởng Quốc phòng để thúc đẩy quá trình điều tra nhắm vào cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Tuy nhiên, với quyết định của Tòa án, Nhóm sẽ phải xem xét lại toàn bộ lịch trình điều tra hiện tại.Nhóm công tố viên đặc biệt lấy làm tiếc về quyết định trên của Tòa án, nhưng cho biết đã xác minh được các tình tiết cơ bản liên quan tới cáo buộc gây sức ép điều tra. Trong thời gian tới, Nhóm dự kiến sẽ triệu tập cựu Tổng thống Yoon để lấy lời khai.Trong ngày 24/10, Nhóm công tố viên đặc biệt triệu tập điều tra cựu Bộ trưởng Tư pháp Park Sung-jae và cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Cho Tae-yong, để làm rõ về nghi ngờ cố ý bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Lee Jong-sup làm Đại sứ tại Australia nhằm giúp ông này lẩn trốn.