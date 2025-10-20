Lịch trình thăm Hàn Quốc nhân Hội nghị thượng đỉnh APEC 2025 của Tổng thống Mỹ

Photo : KBS News

Nhà Trắng ngày 23/10 (giờ địa phương) đã công bố lịch trình công du châu Á của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó cho biết lãnh đạo Mỹ sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 29-30/10 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), tổ chức tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10 này.Trong chuyến thăm, ông Trump sẽ có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào ngày 29/10. Sau đó, lãnh đạo Nhà Trắng sẽ tham dự tiệc trưa với các Giám đốc điều hành (CEO) tại APEC, có tiệc tối cùng lãnh đạo các nước, và kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc vào ngày 30/10 bằng cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.Trong bối cảnh Seoul và Washington vẫn đang có sự bất đồng liên quan đến khoản đầu tư trị giá 350 tỷ USD vào Mỹ, lãnh đạo hai nước được cho là sẽ thảo luận và đưa ra quyết định mang tính then chốt trong đàm phán thương mại, vấn đề nổi cộm nhất giữa hai bên.Mặt khác, khi lo ngại về xung đột thương mại giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng lớn, nội dung thảo luận về hạn chế xuất khẩu đất hiếm và thuế quan trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung cũng đang nhận được nhiều sự chú ý trên thế giới.Trước khi đến Hàn Quốc, Tổng thống Trump sẽ thăm Nhật Bản trong ba ngày hai đêm và có cuộc hội đàm với tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Tuy nhiên, ông Trump được cho là sẽ không tham dự phiên họp chính của Hội nghị thượng đỉnh APEC vì lý do lịch trình.Ngoài ra, một số dự đoán cho rằng cuộc gặp bất ngờ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc lần này. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã không được Nhà Trắng đề cập đến trong kế hoạch công du châu Á của Tổng thống Mỹ.