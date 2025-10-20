Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo với nhóm binh lính Bắc Triều Tiên vượt qua ranh giới quân sự liên Triều

Photo : YONHAP News

Tình hình tại khu vực tiền tuyến liên Triều phía Trung tại tỉnh Gangwon, Hàn Quốc ngày 19/10 vừa qua đã trở nên căng thẳng trong một khoảng thời gian ngắn, khi một nhóm binh lính vũ trang của miền Bắc vượt qua biên giới quân sự để truy đuổi một binh sĩ của nước này đào tẩu sang miền Nam.Theo quan chức quân sự, chỉ vài giờ sau khi một binh sĩ Bắc Triều Tiên bày tỏ ý định quy hàng Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện hai binh lính miền Bắc có trang bị súng trường tại khu vực phía Nam của đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL). Hai người này được cho là thuộc nhóm truy đuổi nhằm bắt lại binh lính đào tẩu miền Bắc. Họ đã tiến sâu xuống miền Nam, chỉ cách một trạm gác ở khu phi quân sự liên Triều (GP) của Hàn Quốc 200m.Sau khi quân đội Hàn Quốc đã phát loa cảnh cáo và thực hiện bắn súng cảnh cáo theo đúng quy trình, hai binh sĩ Bắc Triều Tiên đã rút lui về phía Bắc.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) trước đó từng thông báo về vụ một binh sĩ miền Bắc ngày 19/10 đã bày tỏ ý định quy hàng miền Nam, khẳng định quân đội Bắc Triều Tiên không có động thái nào đặc biệt. Tuy nhiên, việc binh lính được trang bị vũ trang của miền Bắc vượt qua đường ranh giới quân sự tại khu vực xảy ra vụ đào tẩu chính là một động thái đặc biệt.Về việc này, Hội đồng giải thích rằng binh sĩ Bắc Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc vào khoảng 7 giờ sáng, trong khi vụ hai binh lính có vũ trang của miền Bắc vượt qua đường ranh giới lại xảy ra vào khoảng giữa trưa, tức là có độ chênh lệch hơn 5 tiếng, nên không thể xác định rõ ràng liệu họ có thuộc nhóm truy đuổi hay không. Do đó, quân đội Hàn Quốc đã không công bố thông tin này. Tuy nhiên, cũng có nhận định cho rằng việc Seoul không công bố tình huống khẩn cấp ở khu vực tiền tuyến nói trên và buộc phải dùng đến súng cảnh cáo là để tránh khiêu khích Bình Nhưỡng.