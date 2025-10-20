Lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định cần xem xét kỹ tác động của đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn bằng văn bản với tờ "The Straits Times" của Singapore được công bố ngày 24/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết đang xem xét cẩn trọng sức ảnh hưởng tiềm tàng đối với thị trường tài chính trong nước liên quan đến đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ, cũng như đang tìm kiếm cách thức tối đa hóa lợi ích song phương.Tờ báo Singapore nhận định ông Lee đang nỗ lực tìm kiếm điểm chung giữa hai nước trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ với Tổng thống Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 29/10 tại thành phố Gyeongju. Tuy nhiên, lãnh đạo Hàn Quốc cũng tỏ ra thận trọng với việc ấn định thời hạn cho việc đạt được thỏa thuận.Phát biểu này của ông Lee được cho là nhằm tái khẳng định lập trường rằng Hàn Quốc sẽ không vội vã đi đến ký kết đàm phán thuế quan chỉ vì Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju sắp đến gần.Về định hướng quan hệ với Trung Quốc trong bối cảnh xung đột Mỹ-Trung, Tổng thống Lee nhấn mạnh cần hiểu một cách tổng thể cả yếu tố cạnh tranh lẫn hợp tác, cũng như phải ứng phó dựa trên lợi ích quốc gia. Ông Lee kêu gọi cần phải kiềm chế các cuộc biểu tình bài Trung Quốc đang diễn ra gần đây tại Hàn Quốc, cho rằng những hành động như vậy sẽ chỉ gây mất lòng tin giữa các nước láng giềng.Cuộc phỏng vấn lần này được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Singapore. Tổng thống Lee bày tỏ kỳ vọng rằng Hàn Quốc và Singapore có thể vượt qua những biến động của trật tự thế giới một cách sáng suốt, và vươn lên thành những quốc gia dẫn dắt thực sự trong thế kỷ XXI.