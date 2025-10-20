Phái đoàn Hàn Quốc kết thúc chuyến thăm Mỹ đàm phán về thuế quan

Photo : KBS News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra vào cuối tháng 10 này, phái đoàn Hàn Quốc đã quay trở về nước vào rạng sáng ngày 24/10, sau khi liên tục lên đường sang Mỹ để đàm phán về thuế quan.Trước khi về nước, Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom cùng Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung-kwan ngày 23/10 đã có cuộc gặp kéo dài hai tiếng với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.Chánh Văn phòng Kim cho biết hai bên đã đạt được một số tiến triển, nhưng vẫn còn có sự đối lập căng thẳng trong các vấn đề trọng tâm. Quan chức này nhận định trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh APEC sắp diễn ra, việc kỳ vọng Seoul và Washington đạt được thỏa thuận nhân sự kiện này là khá xa vời. Tuy nhiên, ông Kim Yong-beom cam kết sẽ nỗ lực đến cùng vì trong đàm phán, việc hai bên có bước tiến triển đột ngột vào phút chót vẫn có thể xảy ra.Về phần mình, Bộ trưởng Kim Jung-kwan cho biết Hàn Quốc và Mỹ vẫn còn bất đồng ý kiến ở một vài vấn đề, khẳng định thời điểm hiện tại là hết sức quan trọng.Chủ đề tranh cãi lớn nhất hiện nay giữa hai nước được cho là có liên quan đến tỷ lệ đầu tư bằng tiền mặt của Hàn Quốc vào Mỹ. Mặc dù Washington không yêu cầu Seoul phải đầu tư toàn bộ 350 tỷ USD bằng tiền mặt thay vì hình thức bảo lãnh hoặc khoản vay; nhưng vẫn kiên trì yêu cầu một khoản đầu tư lớn bằng tiền mặt.Ngoài ra, Hàn Quốc muốn chia nhỏ khoản đầu tư và tiến hành dần trong thời gian dài để giảm gánh nặng, trong khi Mỹ lại được cho là muốn Seoul hoàn tất đầu tư trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump.Khi các cuộc đàm phán trực tiếp cấp Chính phủ giữa hai bên trên thực tế đã kết thúc trước chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Trump, giới phân tích cho rằng giờ đây chỉ còn chờ quyết định mang tính chính trị của hai nhà lãnh đạo.