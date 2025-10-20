Cơ quan tài chính Hàn Quốc sẵn sàng đối phó kịp thời với biến động thị trường ngoại hối

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol ngày 24/10 đã chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thị trường, với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan tài chính như Ngân hàn trung ương (BOK), Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) và Cơ quan Giám sát tài chính (FSS).Phó Thủ tướng chỉ ra rằng bất ổn đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu do căng thẳng từ thương mại Mỹ-Trung, rủi ro tài chính, chính trị từ Pháp và Nhật Bản, khiến thị trường ngoại hối cũng đang tiếp tục biến động. Chính phủ sẽ liên tục theo sát các điều kiện bên ngoài như thị trường tài chính quốc tế để có biện pháp đối phó kịp thời nếu cần thiết.Các quan chức tham gia cuộc họp đánh giá tiêu thụ nội địa đang chuyển sang xu hướng hồi phục nhờ hiệu quả từ gói ngân sách bổ sung, tâm lý tiêu dùng cải thiện, xuất khẩu cũng đạt thành tích khả quan hơn dự kiến, cho thấy nền kinh tế đang duy trì đà cải thiện.Trong khi đó, thị trường tài chính trong nước nhìn chung đang có chiều hướng ổn định. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) liên tiếp xác lập mức cao kỷ lục nhờ lực mua từ khối ngoại, do hiệu quả chính sách như Luật thương mại sửa đổi, cơ quan tài chính siết chặt chế tài xử phạt các hành vi giao dịch bất công bằng.Về thị trường bất động sản, các quan chức tài chính đánh giá thị trường vẫn đang có dấu hiệu quá nóng, cần dốc toàn lực để mở rộng nguồn cung nhà ở, như nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung cũng như quản lý nhu cầu.