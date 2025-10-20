Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo dốc toàn lực hoàn tất chuẩn bị Hội nghị APEC

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp đội ngũ cố vấn ngày 23/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Gyeongju tuần sau phải mở ra một chương mới của sự chung sống và hợp tác toàn cầu, tương tự như Thế vận hội Seoul 1988 từng vượt qua bức tường Chiến tranh lạnh.Tổng thống chỉ ra rằng Hàn Quốc cần đi đầu trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương để cùng nhân loại vượt qua những thách thức chung như chuyển đổi sang trí tuệ nhân tạo và sự thay đổi cơ cấu dân số. Ông Lee chỉ đạo các Bộ ngành hữu quan dốc toàn lực hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị APEC.Ông Lee cũng nhắc đến Ngày Liên hợp quốc 24/10, đánh giá kể từ năm 1945 thế giới đã trải qua nhiều biến động, và năm nay tròn 80 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trật tự quốc tế lại đang đứng trước bước ngoặt lớn nhất kể từ thời kỳ hậu Chiến tranh lạnh.Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh càng trong giai đoạn hỗn loạn và khó khăn, Hàn Quốc càng phải tiếp tục tiến bước vững chắc hướng tới hòa bình thế giới và thịnh vượng chung, dựa trên nền tảng của niềm tin và đoàn kết quốc tế.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng đề cập tới ngành công nghiệp quốc phòng, sau chuyến thăm Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng quốc tế Seoul (ADEX 2025) và chủ trì buổi thảo luận liên quan vào hôm 20/10. Ông Lee kêu gọi sự phối hợp toàn diện của Chính phủ nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng, hướng tới mục tiêu trở thành một trong 4 cường quốc quốc phòng hàng đầu thế giới. Tổng thống nhấn mạnh chỉ khi củng cố được năng lực quốc phòng tự chủ, không phụ thuộc vào nước khác, Seoul mới có thể tự mình bảo vệ hòa bình bán đảo Hàn Quốc và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế quốc gia.Tổng thống cho biết tính đến nửa đầu năm nay, tổng giá trị hợp đồng tồn của các doanh nghiệp quốc phòng trong nước đã vượt 100.000 tỷ won (69,7 tỷ USD), và quy mô xuất khẩu dự kiến sẽ đạt 20 tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng không được thỏa mãn với kết quả này mà phải tiếp tục tiến thêm một bước nữa.Tổng thống Lee đánh giá ngành công nghiệp quốc phòng, kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, khoa học và đổi mới trong sản xuất, đang trở thành động lực then chốt quyết định thành bại của cuộc chiến kinh tế trong tương lai. Do vậy, Chính phủ phải đẩy mạnh đầu tư ngân sách, cải cách thể chế mạnh mẽ cùng với hợp tác toàn cầu chặt chẽ để Hàn Quốc có thể tự tay vẽ nên bản đồ tương lai của ngành công nghiệp quốc phòng thế giới.