Quốc hội Hàn Quốc bước vào nửa sau đợt thanh tra Chính phủ

Photo : YONHAP News

Tính tới ngày 24/10, đợt thanh tra Chính phủ của Quốc hội Hàn Quốc đã đi được hơn nửa chặng đường. Đây là đợt thanh tra Chính phủ đầu tiên trong nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung, kéo dài 4 tuần bắt đầu từ ngày 13/10.Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân chỉ trích đợt thanh tra Chính phủ lần này càng bộc lộ rõ sự vô dụng, hỗn loạn của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung. Các quan chức Chính phủ từ Bộ trưởng cho tới Thứ trưởng đều hoàn toàn đánh mất tinh thần trách nhiệm, chỉ liên tục bao biện, lật lọng.Đặc biệt, đảng này chỉ trích bài xin lỗi dài hai phút không khác nào video ngắn (short video) của Thứ trưởng Bộ Địa chính và giao thông Lee Sang-kyung, hối thúc ông này từ chức liên quan tới phát ngôn tranh cãi của ông ở lĩnh vực bất động sản. Trước đó, khi xuất hiện trên một kênh YouTube vào ngày 19/10, ông Lee đã khuyên người dân chưa nên mua nhà ngay lúc này, mà nên đợi cơ hội khi thị trường ổn định hơn và tích lũy thêm thu nhập.Trong ngày 24/10, ban lãnh đạo đảng Sức mạnh quốc dân đã cùng Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon tới thị sát một công trường tái kiến trúc ở quận Gangbuk, Seoul để họp về đối sách bất động sản.Về phần mình, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hạn chế đề cập tới vấn đề bất động sản, đồng thời cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng những chỉ trích nhắm vào Chính phủ và đảng cầm quyền. Thay vào đó, đảng này đề cập tới Chánh án Tòa án tối cao Cho Hee-dae, nhấn mạnh về việc cải cách tư pháp. Đảng Dân chủ đồng hành chỉ trích ông Cho tại sao không hô hào về "tính độc lập của cơ quan tư pháp" trong vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái.Đảng cầm quyền cũng chỉ trích Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon, người trình diện tại phiên điều trần của Ủy ban Hành chính và an toàn, cho rằng ông này né tránh trả lời câu hỏi liên quan tới nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun.Trong ngày 24/10, 13 Ủy ban thường trực Quốc hội tiếp tục thanh tra với các ban ngành Chính phủ. Trong đó, Ủy ban Pháp chế và tư pháp sẽ tiến hành thanh tra Cơ quan Pháp chế và Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.