Chỉ số KOSPI phiên ngày 24/10 tiếp tục lập đỉnh mới 3.950 điểm

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/10 ở mức 3.941,59 điểm, tăng 96,03 điểm (2,5%) so với phiên trước.Chỉ số này mở cửa ở mức 3.893,23 điểm, tăng 47,67 điểm (1,24%) so với phiên trước, có lúc vọt lên tới 3.951,07 điểm, xác lập mức cao kỷ lục mới cả trong phiên lẫn khi chốt phiên.Đà tăng của KOSPI được phân tích là bởi cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán New York đêm ngày hôm trước đều tăng điểm. Sau khi Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào tuần tới, các yếu tố bất định được giải tỏa, giúp thị trường tăng điểm mạnh mẽ hơn.Nhờ đà tăng tích cực của thị trường New York, các cổ phiếu vốn hóa lớn trong ngành chíp bán dẫn đã đồng loạt tăng giá, kéo thị trường trong nước tăng nhanh. Tổng giá trị vốn hóa của hãng điện tử Samsung và SK Hynix lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 1 triệu tỷ won (696 tỷ USD).Cùng ngày, chỉ số sàn giao dịch chứng khoán KOSDAQ cũng đóng cửa ở mức 883,08 điểm, tăng 11,05 điểm (1,27%).Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won-USD đóng cửa ở mức 1.437,1 won đổi 1 USD, giảm 2,5 won so với phiên trước.