Bộ trưởng Tài chính Mỹ sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Hàn Quốc

Photo : KBS News

Bộ Tài chính Mỹ ngày 23/10 (giờ địa phương) ra thông cáo báo chí, cho biết Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm các nước Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc vào tuần tới.Ông Trump dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc trong hai ngày 29-30/10, hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Lee Jae Myung. Trước đó, lãnh đạo Nhà Trắng sẽ thăm Malaysia từ ngày 26-27/10 và thăm Nhật Bản từ ngày 27-29/10. Dự kiến ông Trump cũng sẽ gặp gỡ Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc.Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong thời gian thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Bessent sẽ tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Gyeongju.Ngoài ra, trong thời gian thăm Malaysia, ông Bessent sẽ có buổi gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, thảo luận về các vấn đề thương mại nổi cộm song phương. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Kuala Lumpur.Không chỉ có ông Bessent mà cả Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du châu Á sắp tới. Bộ Ngoại giao Mỹ một ngày trước thông báo ông Rubio sẽ thăm Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc từ ngày 26-30/10.