Hàn Quốc chỉ định thêm 10 Khu phức hợp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị cho tới năm 2030

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 23/10 đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban nâng cao năng lực cạnh tranh ngành vật liệu, linh kiện, trang thiết bị do Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol chủ trì. Tại đây, Chính phủ đã lập "Kế hoạch tổng thể về Khu phức hợp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị giai đoạn năm 2026-2030" với nội dung chỉ định thêm 8 khu từ nay cho tới năm 2030.Khu phức hợp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị là những nơi được Chính phủ chỉ định nhằm mục đích tự chủ hóa về công nghệ và nội địa hóa chuỗi cung ứng. Những nơi này sẽ được Chính phủ tập trung hỗ trợ đa dạng như ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết lập nền tảng thử nghiệm (test bed) chung. Hiện nay có tổng cộng có 10 Khu như vậy trên cả nước.Chính phủ đánh giá việc chỉ định các khu phức hợp này đã thu hút được 11.000 tỷ won (7,66 tỷ USD) vốn đầu tư tư nhân, tạo ra 8.000 việc làm, góp phần tăng 40% kim ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị.Mặt khác, tại cuộc họp cùng ngày, Chính phủ đã thông qua "Kế hoạch cơ bản lần hai về nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện, trang thiết bị". Trước đó, vào năm 2019, khi Nhật Bản áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu ba loại vật liệu quan trọng trong sản xuất chíp bán dẫn sang Hàn Quốc, Chính phủ Hàn Quốc đã lập Kế hoạch cơ bản lần thứ nhất (giai đoạn năm 2020-2025) nhằm giảm phụ thuộc vào Tokyo.Chính phủ đánh giá Kế hoạch lần một đã tạo được thành quả cụ thể trong việc nội địa hóa chuỗi cung ứng, trong đó mức độ phụ thuộc vào Nhật Bản ở ngành vật liệu, linh kiện, trang thiết bị đã giảm từ 16,9% năm 2019 xuống 13,9% năm 2024.Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định mối lo ngại lớn hơn lúc này là sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc. Theo Viện Kinh tế công nghiệp và thương mại Hàn Quốc (KIET), mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc ở lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị đã tăng từ 23% năm 2012 lên 29,5% vào năm 2012, đặc biệt ở các mặt hàng là nguyên liệu sản xuất pin thứ cấp và đất hiếm quan trọng.Trong Kế hạch cơ bản lần hai, Chính phủ Hàn Quốc đề ra phương hướng tập trung đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, thiết lập hạ tầng cơ bản, bồi dưỡng 4 "công nghệ tiên phong" gồm sản phẩm công nghệ cao đổi mới dẫn đầu thị trường, sản phẩm phổ thông chuyển đổi sang giá trị gia tăng cao, sản phẩm đối phó chủ động với quy chế về chuyển đổi trung hòa carbon, sản phẩm thay thế, giảm sự phụ thuộc vào các khoáng sản quan trọng.Mục tiêu đề ra là trong thời gian triển khai Kế hoạch cơ bản lần hai, trình độ công nghệ của Hàn Quốc so với các nước phát triển sẽ được nâng lên từ mức 83,3% năm 2024 lên mức 92% năm 2030, kim ngạch xuất khẩu ngành vật liệu, linh kiện, trang thiết bị tăng từ 363,7 tỷ USD năm 2024 lên 450 tỷ USD năm 2030.