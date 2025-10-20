Trung Quốc gia tăng hành vi khiêu khích trên vùng biển phía Tây Hàn Quốc

Photo : KBS News

Tại buổi thanh tra của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội vào ngày 23/10, các nghị sĩ đảng cầm quyền và đối lập đã tập trung chất vấn về sự gia tăng các hoạt động khiêu khích của Hải quân Trung Quốc gần Vùng biển tạm thời Hàn-Trung thời gian gần đây.Trong câu hỏi chất vấn của nghị sĩ Kang Dae-sik (đảng Sức mạnh quốc dân) về việc Trung Quốc lắp đặt các kết cấu trên biển Tây, Tổng tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc Kang Dong-gil bày tỏ quan điểm rằng Bắc Kinh đang không tuân thủ luật pháp quốc tế tại Vùng biển biện pháp tạm thời Hàn-Trung.Đây là một phần của vùng biển chồng lấn Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý giữa hai bên, là nơi tàu cá hai bên cùng đánh bắt cá dưới sự quản lý chung của Chính phủ hai nước. Các hành vi khác ngoài hoạt động di chuyển của tàu thuyền và hoạt động đánh bắt cá đều bị cấm.Gần đây, tàu quân sự Trung Quốc ngày càng tiến xa hơn về phía Đông, tức là về gần phía lãnh hải Hàn Quốc trên biển Tây, tăng cường hoạt động trong khu vực này.Ông Kang cho biết Hải quân Trung Quốc có ba hạm đội, trong đó hai hạm đội có khu vực hoạt động giáp với Hàn Quốc. Từ sau năm 2000, năng lực hoạt động của các hạm đội này đã gia tăng đáng kể, và số lượng tàu chiến cũng tăng đột biến.Ngược lại, Hải quân Hàn Quốc phải đối phó đồng thời với cả Trung Quốc và Bắc Triều Tiên với số lượng tàu ít hơn. Do đó, Hải quân đang phải điều động không chỉ tàu chiến mà cả tàu đổ bộ, tàu hậu cần quân sự để đối phó mỗi khi phát sinh tình huống cần thiết.Bên cạnh đó, Tổng tham mưu trưởng Kang khẳng định Hải quân đang tiếp tục giám sát chặt chẽ mọi động thái của Hải quân Trung Quốc, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên thông qua đường dây nóng giữa hai bên.