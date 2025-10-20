Quan chức Hàn Quốc gặp Thống đốc bang Georgia bàn về vấn đề thị thực

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo ngày 23/10 đã có cuộc gặp với Thống đốc bang Georgia (Mỹ) Brian Kemp tại Hàn Quốc, để thảo luận về phương án tăng cường hợp tác Hàn-Mỹ trong lĩnh vực công nghiệp, đầu tư, cũng như các vấn đề liên quan đến thị thực.Bang Georgia là trung tâm hợp tác công nghiệp và đầu tư giữa Seoul và Washington, với quy mô đầu tư lớn từ các doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực như pin, ô tô, chíp bán dẫn và năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ vào tháng 9 vừa qua đã tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn nhắm vào người cư trú bất hợp pháp tại công trường xây dựng nhà máy pin liên doanh giữa tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia. Trong chiến dịch này, nhiều lao động người Hàn Quốc đã bị bắt và giam giữ.Ông Yeo nhấn mạnh việc để các vụ việc tương tự tái diễn có thể sẽ làm giảm mạnh ý định đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời cũng đi ngược lại chính sách phục hưng ngành công nghiệp chế tạo thông qua thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài mà Chính phủ Mỹ đang theo đuổi. Quan chức này kêu gọi chính quyền bang Georgia quan tâm và nỗ lực trong việc giải quyết vấn đề thị thực.Đáp lại, Thống đốc Kemp cam kết sẽ nỗ lực hỗ trợ để đảm bảo các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào bang Georgia có thể hoạt động và mở rộng đầu tư một cách ổn định.Mặt khác, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan ngày 17/10 cũng đã đến thăm nhà máy của tập đoàn ô tô Hyundai và công ty Giải pháp năng lượng LG ở bang Georgia, lắng nghe khó khăn mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp phải. Bộ Công nghiệp cũng cho biết Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp với phía Mỹ để giải quyết các vướng mắc và cải thiện chế độ nhằm đảm bảo các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ có thể yên tâm hoạt động.