Thủ tướng Canada hy vọng gặp lãnh đạo Trung Quốc bên lề Hội nghị APEC

Photo : YONHAP News

Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Canada tại buổi họp báo ngày 23/10 (giờ địa phương) ở thủ đô Ottawa cho biết nước này hy vọng Thủ tướng Mark Carney sẽ có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Nếu có thể, phía Canada mong rằng cuộc gặp được tổ chức bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào tuần tới (31/10 đến 1/11).Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Canada vẫn đang tiếp diễn do các biện pháp áp thuế lẫn nhau.Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, sau khi Canada tuyên bố áp thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc và 25% đối với các mặt hàng thép và nhôm, Trung Quốc đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hạt cải dầu và cao su butyl halogen hóa từ Canada.Từ tháng 8 năm nay, Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp chống bán phá giá tạm thời, yêu cầu đặt cọc lên tới 75,8% đối với hạt cải dầu và tối đa 40,5% đối với cao su butyl halogen hóa của Canada. Ngoài ra, vào tháng 3 năm nay, Trung Quốc tiếp tục áp thuế bổ sung từ 25% đến 100% đối với một số mặt hàng nông thủy sản của Canada, khiến căng thẳng thương mại giữa hai nước ngày càng leo thang.