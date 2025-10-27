Seoul và Washington tổ chức Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ vào đầu tháng 11

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 27/10 cho biết Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 57 sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào ngày 4/11.Hội nghị này sẽ có sự góp mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và người đồng cấp Mỹ Pete Hegseth. Đây là cuộc gặp trực tiếp chính thức đầu tiên kể từ khi Bộ trưởng Quốc phòng hai nước nhậm chức. Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham dự của các quan chức cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao của cả hai nước.Tại Hội nghị lần này, Seoul và Washington dự kiến sẽ thảo luận toàn diện về các vấn đề nhằm phát triển đồng minh Hàn-Mỹ có lợi cho hai bên và hướng tới tương lai nhằm ứng phó với môi trường an ninh và các mối đe dọa đang thay đổi.Cụ thể, các nội dung chính bao gồm phối hợp trong chính sách đối với Bắc Triều Tiên; trạng thái phòng thủ liên quân, năng lực răn đe mở rộng; hợp tác trong an ninh khu vực, các lĩnh vực không gian mạng, vũ trụ và tên lửa; hợp tác trong công nghiệp quốc phòng như đóng tàu chiến, bảo trì, sửa chữa và vận hành (MRO); hợp tác khoa học công nghệ quốc phòng.