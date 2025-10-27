Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đến thăm Nga và Belarus

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/10 đưa tin cho biết Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui sẽ đến thăm Nga và Belarus theo lời mời của Bộ Ngoại giao hai nước. Tuy nhiên, thời gian và lịch trình của các chuyến thăm cũng như chương trình nghị sự cụ thể không được tiết lộ.Chuyến thăm Nga lần này của Ngoại trưởng Choe diễn ra sau đúng một năm kể từ chuyến thăm Matxcơva vào tháng 11 năm ngoái để hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong chuyến thăm lần này, bà Choe có thể sẽ gặp Ngoại trưởng Lavrov để thảo luận về kế hoạch thăm Nga của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.Chuyến công tác lần này của quan chức Bắc Triều Tiên đang nhận được nhiều sự chú ý khi diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc vào ngày 29-30/10.Mặc dù ông Trump ngày 24/10 (giờ địa phương) đã trực tiếp bày tỏ mong muốn gặp lại Chủ tịch Kim Jong-un nhưng sự vắng mặt của Ngoại trưởng Choe, một nhân vật chủ chốt có thể tháp tùng lãnh đạo miền Bắc được cho là dấu hiệu cho thấy khả năng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần này là không cao.