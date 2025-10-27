Tổng thống Lee Jae Myung dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 26/10 đã bắt đầu chuyến thăm Malaysia kéo dài hai ngày để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Lịch trình đầu tiên tại đây của Tổng thống là buổi tọa đàm kiêm tiệc tối với cộng đồng Hàn kiều vào tối cùng ngày.Vào sáng ngày 27/10, Tổng thống đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN. Ông Lee nhấn mạnh ASEAN là láng giềng thân thiết như ruột thịt, là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc. Seoul đã đầu tư vào tương lai của ASEAN thông qua khoản hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho đến nay là 8,5 tỷ USD. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa, tăng trưởng kinh tế của ASEAN ở các lĩnh vực như ô tô, thép, điện tử.Tổng thống Lee cam kết Hàn Quốc sẽ đóng vai trò vừa là người đóng góp để hiện thực hóa ước mơ và hy vọng của ASEAN, vừa là bàn đạp cho sự tăng trưởng, đổi mới của khu vực, cũng như là đối tác cho hòa bình và ổn định.Đặc biệt, Hàn Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ về tư pháp, hình sự với ASEAN, tìm kiếm giải pháp cho vấn nạn tội phạm lừa đảo trực tuyến, quét sạch các khu vực hang ổ tội phạm có tổ chức.Tiếp theo, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3, quy tụ lãnh đạo ba nước Hàn-Trung-Nhật, Tổng thống Lee tiếp tục nhấn mạnh về tầm quan trọng của sự hợp tác và đoàn kết. Ông Lee kêu gọi các quốc gia ASEAN cùng nhau đối phó với khủng hoảng chung, như chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, xu hướng tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa.Sau khi có cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Lee sẽ lên đường về nước để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Gyeongju.