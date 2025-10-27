Photo : YONHAP News

Trả lời báo giới trong chuyến công du châu Á vào ngày 24/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc đàm phán về thuế quan và thương mại với Hàn Quốc đang tiến rất gần đến việc đạt được thỏa thuận. Nếu Seoul đã sẵn sàng cho việc đạt được thỏa thuận thì Washington cũng vậy.Tuyên bố này của ông Trump được đưa ra ngay sau khi một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ một ngày trước cho biết rất mong muốn đạt được thỏa thuận với Hàn Quốc càng sớm càng tốt, miễn là Seoul sẵn sàng chấp nhận các điều kiện mà Washington cho là hợp lý.Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom cùng Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung-kwan trước đó cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và cho biết cuộc đàm phán song phương đang ở giai đoạn cuối, chỉ còn một vài điểm mà hai bên cần thống nhất để đi đến thỏa thuận cuối cùng.Phát biểu của lãnh đạo Nhà Trắng và quan chức cấp cao của Mỹ cho thấy nếu Hàn Quốc chấp nhận các điều kiện mà Washington đề ra, thì hai bên có thể đạt được thỏa thuận trong thời gian rất gần.Seoul và Washington hiện đang trong giai đoạn đàm phán nước rút liên quan đến cơ cấu và phương án thực hiện gói đầu tư vào Mỹ trị giá 350 tỷ USD của Hàn Quốc. Cam kết này được Seoul đưa ra khi hai nước đạt thỏa thuận thương mại song phương vào hồi cuối tháng 7.