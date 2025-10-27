Nhóm công tố viên đặc biệt khám xét cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn

Photo : YONHAP News

Từ sáng ngày 27/10, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật đã tiến hành thực thi lệnh khám xét nhà riêng của cựu Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn tại quận Yongsan, Seoul.Cuộc khám xét lần này liên quan tới việc một tổ chức dân sự tố giác ông Hwang lên Cơ quan Cảnh sát hồi tháng 3 năm nay, cáo buộc cựu Thủ tướng tội danh tuyên truyền, kích động nổi loạn. Tổ chức cho rằng trước thềm Tòa án Hiến pháp ra phán quyết luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, các thế lực nổi loạn đã đe dọa Tòa án Hiến pháp, tuyên truyền kích động bạo loạn đến mức nghiêm trọng, trong đó ông Hwang đã tham gia vào quá trình này.Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cảnh sát đã chuyển giao vụ việc cho Nhóm công tố viên đặc biệt, tiến hành khám xét ông Hwang với tư cách là nghi phạm.