Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 27/10 đăng tải bài phỏng vấn với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Trong đó, ông Lee cho biết quá trình đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ vẫn đang gặp bế tắc về tất cả các hạng mục cụ thể của gói đầu tư 350 tỷ USD như cách thức, quy mô, tiến độ đầu tư, phương thức chia sẻ rủi ro và phân bổ lợi nhuận. Bloomberg nhận định phát biểu của ông Lee hàm ý rằng hai bên sẽ không thể hoàn tất đàm phán thương mại để kịp công bố trong cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 29/10.Tuy nhiên, lãnh đạo Hàn Quốc cho biết hai bên vẫn đang tiếp tục thảo luận, dù có khác biệt về ý kiến nhưng việc tiến độ đàm phán bị chậm lại không mang ý nghĩa là thất bại. Hàn Quốc vừa là đồng minh vừa là người bạn của Mỹ. Ông tin tưởng hai bên sẽ đạt được một kết quả hợp lý và thuyết phục.Cuộc phỏng vấn trên được thực hiện vào ngày 24/10, một ngày sau khi Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom và Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Kim Jung-kwan sang Washington để tiếp tục đàm phán với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.Mặt khác, ông Lee cho biết ngoài thảo luận về gói đầu tư 350 tỷ USD, hai bên đã đạt được những tiến triển rõ nét về lĩnh vực an ninh. Seoul và Washington đang xúc tiến sửa đổi chế độ thị thực sau vụ giới chức Mỹ giam giữ người lao động Hàn Quốc ở bang Georgia (Mỹ) hồi đầu tháng 9 vừa qua. Tổng thống nhấn mạnh vụ việc trên đã gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng cho người lao động Hàn Quốc, thậm chí có người còn không muốn quay trở lại Mỹ. Ông hy vọng hai bên sẽ tìm được giải pháp trong thời gian sớm nhất. Nếu không có biện pháp đảm bảo an toàn và đối xử công bằng, tiến độ xây dựng các nhà máy của Hàn Quốc tại Mỹ có thể sẽ bị trì hoãn.Bên cạnh đó, Tổng thống nhấn mạnh kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng từ mức 2,3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên 3,5% không phải là xuất phát từ yêu cầu của Mỹ, mà liên quan đến định hướng tự chủ quốc phòng của Chính phủ Hàn Quốc, nhằm sẵn sàng năng lực răn đe Bắc Triều Tiên.Về vấn đề lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc, ông Lee nhấn mạnh lực lượng này đóng vai trò trọng tâm trong việc duy trì hòa bình và an ninh trên bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc không có quyền quyết định về số phận của lực lượng Mỹ.Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh té châu Á-Thái Bình Dương (APEC), ông Lee bày tỏ kỳ vọng căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới cũng như hai đối tác giao thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, sẽ được giảm xuống.Liên quan đến việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty con tại Mỹ của Hanwha Ocean, Tổng thống Lee cho rằng đây có thể là tín hiệu cho thấy những vụ việc tương tự có thể tiếp tục xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh phải ưu tiên đối thoại với Trung Quốc trong quá trình giải quyết các vấn đề.Về Hội nghị APEC Gyeongju, Tổng thống hy vọng các cuộc trao đổi song phương trong khuôn khổ hội nghị sẽ giúp các nền kinh tế lớn của thế giới tìm ra con đường hợp tác cùng có lợi. Vai trò của Hàn Quốc trong cương vị là nước Chủ tịch năm nay chính là thúc đẩy và giúp các nước đạt được những kết quả đó.