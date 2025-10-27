Hơn 36.000 du khách đến ngắm lá phong ở núi Seorak vào tuần cuối tháng 10

Photo : YONHAP News

Vào cuối tuần thứ tư của tháng 10, núi Seorak (Tuyết Nhạc) bước vào thời kỳ lá đỏ rực rỡ nhất và thu hút một lượng lớn du khách leo núi. Công viên quốc gia núi Seorak ngày 26/10 đã công bố số liệu sơ bộ, trong đó cho biết tính đến 1 giờ rưỡi chiều cùng ngày, nơi này đã đón khoảng 15.000 du khách.Nếu tính cả 21.000 lượt khách vào một ngày trước, tổng cộng hơn 36.000 người đã đến thưởng ngoạn vẻ đẹp mùa thu tại núi Seorak trong hai ngày cuối tuần cuối cùng của tháng 10. Lượng khách tại các khu vực như đường đến chùa Baekdam (Bách Đàm) cũng rất đông. Khi có số liệu thống kê đầy đủ, tổng số người đến leo núi tại núi Seorak dự kiến sẽ vượt quá 40.000 người.Mặc dù thời tiết âm u, nhưng các du khách vẫn đi dạo qua những cung đường rợp sắc lá đỏ và vàng như khe suối Cheonbuldong (động Thiên Phật) để tận hưởng khung cảnh mùa thu. Đặc biệt, khung cảnh kỳ vĩ của Cheonbuldong, nơi có khoảng 1.000 đỉnh núi và hơn 10.000 tảng đá bao quanh, đã khiến nhiều người leo núi không khỏi trầm trồ.Do ảnh hưởng của mùa mưa trong mùa thu kéo dài khiến lượng ánh nắng ít hơn mọi năm và làm sắc lá có phần nhạt hơn thường lệ. Tuy nhiên, du khách vẫn tận hưởng được niềm vui của một cuối tuần hiếm hoi không có mưa.Lá phong bắt đầu chuyển màu tại đỉnh Daecheong (Đại Thanh) ở núi Seorak từ đầu tháng 10, và hiện đã lan đến tận lối vào các tuyến leo núi tạo nên một khung cảnh rực rỡ. Năm nay, lá phong bắt đầu chuyển màu tại núi Seorak vào ngày 2/10, muộn hơn khoảng 4 ngày so với trung bình các năm vào ngày 28/9, nhưng sớm hơn hai ngày so với năm 2024.Với lượng lớn du khách đến núi Seorak để ngắm lá phong, tình trạng ùn tắc giao thông đã xảy ra tại các lối vào khu vực leo núi. Các bãi đỗ xe quanh khu vực cũng trong tình trạng quá tải. Trước tình hình đó, các biện pháp phòng ngừa tai nạn cũng đang được tăng cường.