Quan chức an ninh Hàn Quốc nhận định ít khả năng diễn ra hội đàm Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 27/10, Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Oh Hyun-joo phát biểu Tổng thống Lee Jae Myung không cho rằng Hàn Quốc nhất định phải tham gia vào cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều nếu được diễn ra. Bà Oh nhấn mạnh bản thân việc lãnh đạo Mỹ-Triều gặp gỡ, dù trong hoàn cảnh nào cũng là xuất phát điểm giải quyết mọi vấn đề.Phát biểu trên của bà Oh được đưa ra khi trả lời câu hỏi về khả năng lãnh đạo Nhà Trắng hội đàm với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Gyeongju.Theo nhận định của quan chức này, khả năng diễn ra cuộc gặp Mỹ-Triều bên lề APEC là rất thấp. Tuy nhiên, bà Oh cũng nhắc lại cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ-Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm năm 2019 được sắp xếp chỉ sau 30 giờ. Nếu gặp tình huống tương tự, Hàn Quốc sẵn sàng để hoàn tất công tác chuẩn bị nội bộ trong thời gian tương tự. Vào năm 2019, cựu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khi đó cũng có mặt tại cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm.Mặt khác, Phó Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc lưu ý rằng nhà lãnh đạo miền Bắc luôn hành động khác với kỳ vọng, do vậy không loại trừ khả năng Chủ tịch Kim Jong-un có thể sẽ thay đổi suy nghĩ một lần nữa và chấp nhận đề xuất của Mỹ.