Toàn thế giới hướng về Tuần lễ APEC tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tuần lễ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc với chủ đề "Xây dựng ngày mai bền vững: Kết nối, đổi mới, thịnh vượng" đã chính thức khởi động từ ngày 27/10.Sự kiện đầu tiên trong khuôn khổ Tuần lễ APEC là Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp APEC (CSOM) diễn ra trong hai ngày 27-28/10. Trong vai trò là nước Chủ tịch, Hàn Quốc sẽ chia sẻ với các nước tham gia về tình hình chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC và tình hình thảo luận hai nghị sự chính là "Hợp tác trí tuệ nhân tạo (AI)" và "Ứng phó với sự thay đổi cơ cấu dân số".Kết quả của Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp APEC sẽ được báo cáo lên Hội nghị liên Bộ trưởng (AMM) diễn ra trong hai ngày 29-30/10. Hội nghị liên Bộ trưởng có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao và thương mại 21 nền kinh tế thành viên APEC, mang tính chất là cuộc họp rà soát cuối cùng trước thềm hội nghị thượng đỉnh. Hội nghị này được chia thành hai phiên, phiên thứ nhất thảo luận về ứng phó với các thách thức khu vực thông qua hợp tác kỹ thuật số, phiên thứ hai thảo luận về phương án đẩy mạnh chuỗi cung ứng trong khu vực bằng cách ứng dụng công nghệ mới. Quá trình thảo luận tại hội nghị sẽ giúp định hình rõ hơn về mức độ duy trì nền tảng ủng hộ của APEC với cơ chế thương mại đa phương, dự kiến sẽ được phản ánh trong "Tuyên bố Gyeongju" tổng kết kết quả Hội nghị thượng đỉnh APEC.Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xúc tiến thông qua một văn kiện về hợp tác AI, một chủ đề trọng tâm năm nay, đồng thời thảo luận về việc thông qua một tuyên bố khác tại Hội nghị liên Bộ trưởng.Phiên toàn thể Hội nghị thượng đỉnh APEC do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì, chia làm hai phiên. Phiên thứ nhất vào ngày 31/10 với chủ đề "Hướng tới một thế giới kết nối và có khả năng hồi phục hơn", dự kiến thảo luận về phương án hợp tác nhằm tăng cường đầu tư và thương mại. Phiên thứ hai vào ngày 1/11 có chủ đề là "Tầm nhìn châu Á-Thái Bình Dương sẵn sàng cho sự thay đổi trong tương lai", trong đó tập trung thảo luận về phương án tạo ra động lực tăng trưởng mới trong khu vực giữa bối cảnh sự phát triển của AI và biến đổi cơ cấu dân số. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC vào tối ngày 31/10.Trong vòng từ ngày 28-31/10 sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit), quy tụ lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu thế giới, trong đó có Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang. Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có bài phát biểu đặc biệt tại lễ khai mạc của hội nghị này vào ngày 29/10. Theo truyền thông quốc tế, lãnh đạo Nhà Trắng cũng có thể tham gia và phát biểu tại tiệc chiêu đãi trưa ngày 29/10, ngày đầu chuyến thăm Hàn Quốc.Tuần lễ APEC là "siêu tuần lễ ngoại giao" của Hàn Quốc, với hàng loạt các cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Mỹ-Trung, Hàn-Trung. Lần đầu tiên trong lịch sử, lãnh đạo hai cường quốc Mỹ-Trung cùng thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.Cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ dự kiến diễn ra vào chiều ngày 29/10, được kỳ vọng sẽ khép lại đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ. Lãnh đạo Mỹ-Trung sẽ hội đàm vào ngày 30/10. Tổng thống Lee sẽ hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 1/11. Dư luận quan tâm liệu cuộc gặp này có thể mở ra bước ngoặt mới cho quan hệ Hàn-Trung, vốn gặp nhiều trở ngại trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung hay không. Ngoài ra, Tổng thống Lee cũng sẽ lần đầu hội đàm với tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.