Tổng thống Mỹ một lần nữa gọi Bắc Triều Tiên là nước sở hữu vũ khí hạt nhân

Photo : YONHAP News

Theo hãng tin AFP (Pháp), Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á vào ngày 24/10 (giờ địa phương) đã một lần nữa bày tỏ ý định gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, cũng như tiếp tục gọi miền Bắc là nước sở hữu vũ khí hạt nhân.Tổng thống Trump cho biết nếu Bắc Triều Tiên muốn được công nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, thì ông sẽ nói về điều đó vì đúng là miền Bắc có rất nhiều vũ khí hạt nhân.Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 26/10 cho biết phát biểu của lãnh đạo Nhà Trắng khi gọi Bắc Triều Tiên là nước sở hữu vũ khí hạt nhân được hiểu là đề cập đến thực tế rằng năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng đã phát triển đáng kể, và chỉ là nói về hiện trạng khách quan, không có nghĩa rằng Mỹ chính thức công nhận Bắc Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Quan chức này nhấn mạnh Seoul và Washington vẫn đang phối hợp chặt chẽ trên cơ sở mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ gọi Bắc Triều Tiên là nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong buổi gặp gỡ báo giới ngay trong ngày nhậm chức Tổng thống Mỹ hôm 20/1 vừa qua, ông Trump cũng đã gọi miền Bắc là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, cho rằng lãnh đạo miền Bắc sẽ chào đón sự trở lại của ông.Lãnh đạo Nhà Trắng vào tháng 3 sau đó tiếp tục dùng cụm từ này để nhắc đến Bắc Triều Tiên, đặt miền Bắc vào cùng nhóm với các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thực tế như Ấn Độ và Pakistan. Giới quan sát cho rằng những phát biểu này phản ánh nhận thức rõ ràng của ông Trump về thực tế rằng Bắc Triều Tiên hiện đang sở hữu một số lượng lớn vũ khí hạt nhân.Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng bày tỏ mong muốn gặp lại ông Kim Jong-un. Lãnh đạo Mỹ bày tỏ đã sẵn sàng 100% cho cuộc gặp với ông Kim, khẳng định có mối quan hệ tốt với Chủ tịch Bắc Triều Tiên.Những tuyên bố của ông Trump được cho là một bước đi mang tính chiến lược cao nhằm thúc đẩy khả năng tổ chức một cuộc gặp gỡ bất ngờ với ông Kim Jong-un trong chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 29-30/10, nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại thành phố Gyeongju.Tuy nhiên, một quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ cùng ngày cho biết mặc dù ông Trump từng bày tỏ ý định gặp ông Kim Jong-un trong tương lai, nhưng chuyến công du lần này không có kế hoạch gặp mặt lãnh đạo miền Bắc. Dù vậy, lịch trình này vẫn có thể có thay đổi.Ông Trump đã rời Washington, Mỹ vào đêm ngày 24/10 (giờ địa phương), bắt đầu chuyến công du kéo dài 5 ngày qua Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc.