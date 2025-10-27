Chỉ số KOSPI xác lập cột mốc mới 4.000 điểm

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) ngày 27/10 đóng cửa ở mức 4.042,83 điểm, tăng 101,24 điểm (2,57%) so với phiên trước, lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 4.000 điểm, mở ra một chương mới của thị trường chứng khoán trong nước.Trong phiên giao dịch ngày 20/6 năm nay, chỉ số KOSPI lần đầu quay lại mốc 3.000 điểm sau 3 năm rưỡi. Vậy nhưng chỉ sau khoảng 4 tháng, chỉ số này đã vọt lên tiếp ngưỡng 4.000 điểm. Đà tăng này được phân tích xuất phát từ việc ba chỉ số lớn thị trường chứng khoán New York đều xác lập kỷ lục vào phiên thứ Sáu tuần trước. Ngoài ra, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có dấu hiệu hạ nhiệt cũng đã tác động tích cực tới tâm lý đầu tư.Trong vòng từ đầu năm cho tới cùng ngày, chỉ số KOSPI đã tăng khoảng 64%, mức tăng nhanh nhất trong số các chỉ số chứng khoán Nhóm 20 nền kinh tế phát triển.Chỉ số KOSPI ra đời vào ngày 4/1/1983, lấy giá trị vốn hóa thị trường ngày này làm mốc cơ sở 100 điểm, sau đó đã cán mốc 1.000 điểm vào tháng 3/1989 và 2.000 điểm vào tháng 7/2007. Khi xảy ra đại dịch COVID-19, chỉ số này đã có lúc rơi xuống ngưỡng 1.500 điểm vào tháng 3/2020, nhưng đã bứt phá mốc 3.000 điểm vào tháng 1/2021.Mặt khác, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cùng ngày cũng đóng cửa ở mức 902,71 điểm, tăng 9,62 điểm (2,22%), hồi phục mức 900 điểm sau 1 năm 7 tháng kể từ phiên ngày 1/4 năm ngoái.Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD chốt phiên ở mức 1.431,7 won đổi 1 USD, giảm 5,4 won.