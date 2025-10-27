Bộ trưởng Thương mại Mỹ xúc tiến buổi gặp lãnh đạo các tập đoàn lớn Hàn Quốc tại Gyeongju

Photo : YONHAP News

Theo thông tin từ giới doanh nghiệp, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã đề xuất tổ chức một buổi tiệc tối mời lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc tại thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang), nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), vào ngày 29/10 tới. Ông Lutnick sẽ tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài hai ngày 29-30/10.Dự kiến các chủ tịch tập đoàn lớn như Samsung, SK, ô tô Hyundai, LG, Hanwha và công nghiệp nặng Hyundai sẽ có mặt tại buổi tiệc này.Trong vòng từ cuối tháng 7 cho tới gần đây, lãnh đạo các tập đoàn lớn đã dốc sức hỗ trợ quá trình đàm phán thuế quan của Chính phủ Hàn Quốc với phía Mỹ. Tại bữa tiệc sắp tới, dự kiến các doanh nhân sẽ tiếp tục phát huy vai trò tương tự trong bối cảnh đàm phán thương mại Hàn-Mỹ đang đến giai đoạn nước rút.Vào ngày 18/10 vừa qua (giờ địa phương), lãnh đạo 4 tập đoàn lớn là Samsung, SK, Ô tô Hyundai và LG đã có buổi gặp mặt đánh golf với Tổng thống Trump tại bang Florida.Mặt khác, có khả năng lãnh đạo Nhà Trắng, người luôn nhấn mạnh về hợp tác đóng tàu Hàn-Mỹ, sẽ thăm một nhà máy đóng tàu của Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc tuần này. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, các nhà máy đóng tàu lớn như Hyundai, Hanwha, hay Samsung vẫn chưa nhận được thông báo về chuyến thăm của ông Trump.