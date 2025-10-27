Chính trị Đảng cầm quyền Hàn Quốc kêu gọi phe đối lập dừng tranh cãi chính trị trước thềm Hội nghị APEC

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 27/10 đã kêu gọi đảng đối lập Sức mạnh quốc dân dừng tranh cãi chính trị, tập trung cho Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC). Chủ tịch đảng Jung Chung-rae cùng ngày đề xuất trong tuần này, chính giới chỉ phát ngôn cần thiết liên quan đến chính sách, kiềm chế những phát ngôn có thể kích động tranh cãi chính trị.



Về phần mình, đảng Sức mạnh quốc dân một mặt khẳng định sẽ hỗ trợ công tác chuẩn bị cho Hội nghị APEC của Chính phủ, mặt khác nêu rõ Chính phủ phải tuân thủ thời hạn đạt thỏa thuận thuế quan với Mỹ đưa ra trước đó. Đảng đối lập chỉ trích Chính phủ thậm chí chưa hoàn thiện được bản thảo cho thỏa thuận với Mỹ, nhấn mạnh phải đạt được kết quả đàm phán thực chất, không được phép mang tính hình thức.



Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Song Eon-seok chỉ trích Chính phủ lại một lần nữa "lật lọng" khi nói rằng khó đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ nhân Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này.



Mặt khác, đợt thanh tra Chính phủ của Quốc hội Hàn Quốc đã bước sang tuần thứ ba. Trong ngày 27/10, có 10 Ủy ban thường trực Quốc hội tiến hành thanh tra với các ban ngành Chính phủ, trong đó Ủy ban các vấn đề Nhà nước và chính trị tiến hành thanh tra với Ủy ban Giám sát tài chính (FSC), Ủy ban Pháp chế và tư pháp thanh tra với Viện Kiểm sát tối cao.