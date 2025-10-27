Giáo hoàng Leo XIV thăm Hàn Quốc vào năm 2027 dự Đại hội giới trẻ thế giới

Photo : YONHAP News

Ban tổ chức Đại hội giới trẻ thế giới (WYD) ngày 27/10 cho biết sẽ tổ chức WYD tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc từ ngày 29/7-8/8/2027 với sự tham dự của Giáo hoàng Leo XIV. Đây sẽ là chuyến thăm Hàn Quốc lần thứ tư của một Giáo hoàng, sau các chuyến thăm của Giáo hoàng John Paul II vào năm 1984 và năm 1989, cũng như của Giáo hoàng Francis vào năm 2014.Sau khi đến Hàn Quốc, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến sẽ gặp gỡ các tín đồ và người dân thông qua các sự kiện như diễu hành xe ô tô tại sân vận động World Cup hoặc quảng trường Gwanghwamun, Seoul.Đại hội giới trẻ thế giới 2027 sẽ lấy câu trong sách Phúc âm Gioan rằng "Hãy can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian" làm chủ đề, với trọng tâm là sự thật, tình yêu và hòa bình.Các Giáo phận Công giáo tại 15 khu vực trên toàn quốc sẽ tổ chức Đại hội Giáo phận từ ngày 29/7/2027. Thánh lễ khai mạc, sự kiện chính sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm ở Seoul, sẽ diễn ra từ này 3/8 cùng năm. Ngày 7-8/8/2027 cũng sẽ diễn ra hai sự kiện là đêm Canh thức và Thánh lễ Sai đi.Thánh lễ Sai đi do Giáo hoàng trực tiếp làm chủ sự, là dịp để chúc phúc cho giới trẻ toàn cầu. Địa điểm tổ chức WYD tiếp theo cũng sẽ được công bố trong dịp này. Ban tổ chức hiện đang cân nhắc chọn công viên Olympic hoặc công viên sông Hàn ở thủ đô Seoul làm địa điểm cho hai sự kiện trên.Số người tham dự Đại hội giới trẻ thế giới 2027 tại Seoul dự kiến sẽ đạt 200.000-500.000 người trong Thánh lễ khai mạc và 700.000-1.000.000 người trong Thánh lễ Sai đi.Ban tổ chức WYD cho biết Đại hội giới trẻ thế giới 2027 là sự kiện đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia bị chia cắt, và cũng là lần đầu tiên Giáo hoàng Leo XIV đến thăm Hàn Quốc.WYD là sự kiện Giáo hoàng gặp gỡ giới trẻ trên toàn thế giới, được bắt đầu vào năm 1986 để kỷ niệm việc Giáo hoàng John Paul II một năm trước đó đã thiết lập "Ngày giới trẻ thế giới".