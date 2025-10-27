Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ thị đàm phán quyết liệt về vấn đề thuế quan

Photo : KBS News

Trong bối cảnh có ý kiến cho rằng Hàn Quốc và Mỹ khó có thể đạt được thỏa thuận về thuế quan trước Hội nghị thượng đỉnh song phương diễn ra vào ngày 29/10 tới, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 26/10 cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu tiến hành một cuộc đàm phán quyết liệt. Chỉ thị của Tổng thống là không bị ràng buộc bởi thời hạn cụ thể, mà phải tiến hành đàm phán dựa trên tính hợp lý về kinh tế và lợi ích quốc gia.Mặc dù không thể chắc chắn liệu hai bên có đạt được thỏa thuận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh lần này hay không, ông Wi cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực để đạt được kết quả. Các cuộc đàm phán trong lĩnh vực an ninh như sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử đã được giải quyết trong hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ hồi tháng 8, và hiện các bên cũng đã tiến hành công tác về văn kiện cơ bản.Quan chức này giải thích rằng Hàn Quốc đã yêu cầu được cấp quyền làm giàu và tái xử lý uranium tương đương với mức của Nhật Bản để phục vụ mục đích kinh tế, và Mỹ cũng nhất trí với điều này. Việc Tổng thống Lee có sự thay đổi trong đối sách về vấn đề tăng chi phí quốc phòng đã góp phần thúc đẩy quá trình đàm phán sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử. Điều này được cho là cũng sẽ giúp các cuộc đàm phán tiếp theo trong lĩnh vực an ninh được diễn ra suôn sẻ.Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Wi cho biết vẫn cần phải quyết định xem liệu có công bố riêng kết quả đàm phán an ninh tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ lần này, hay chờ đến khi đạt được thỏa thuận về thuế quan rồi mới công bố. Mỹ được cho là muốn công bố đồng thời kết quả cả về lĩnh vực an ninh và thuế quan.