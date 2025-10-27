Phó Thủ tướng Hàn Quốc kêu gọi đẩy mạnh hợp tác kinh tế, khoáng sản với Trung Nam Mỹ

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol sáng ngày 27/10 đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Hàn Quốc-Trung Nam Mỹ lần thứ 7 tại Seoul.Phó Thủ tướng chỉ ra rằng khu vực Trung Nam Mỹ chiếm 30% trữ lượng khoáng sản quan trọng của toàn thế giới nên có nhiều tiềm năng hợp tác đôi bên cùng có lợi với Hàn Quốc, quốc gia có thế mạnh về công nghệ sản xuất tiên tiến như ô tô điện, pin, chíp bán dẫn.Ông Koo cũng nhấn mạnh về việc mở rộng hạ tầng năng lượng. Các quốc gia trong khu vực Trung Nam Mỹ là những cường quốc năng lượng với 60% nguồn cung điện năng là năng lượng sạch. Với trình độ công nghệ xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng ưu việt, Hàn Quốc và Trung Nam Mỹ có thể trở thành đối tác tối ưu của nhau, dẫn đầu quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.Phó Thủ tướng khẳng định Seoul sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Ngân hàng phát triển liên Mỹ (IDB) trong thời gian tới; xúc tiến thành lập Văn phòng hợp tác trí tuệ nhân tạo (AI) của IDB tại Hàn Quốc, trở thành "cứ điểm" về trí tuệ nhân tạo thực sự. Đồng thời, Seoul cũng sẽ hỗ trợ hiệu quả hơn các dự án ở lĩnh vực kỹ thuật số, khoáng sản trọng tâm và năng lượng thông qua các kênh hợp tác tài chính đa dạng.Theo ông Koo, nếu kết hợp năng lực cạnh tranh công nghệ sâu (deep-tech) của doanh nghiệp Hàn Quốc và khả năng thích ứng cao với công nghệ số của khu vực Trung Nam Mỹ, hai bên sẽ có được "vũ khí" mạnh mẽ để dẫn dắt làn sóng chuyển đổi AI toàn cầu. Qua đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác kinh tế giữa hai bên nên tập trung vào việc vận dụng công nghệ AI.