Chính phủ Hàn-Nhật sắp xếp lịch trình Hội nghị thượng đỉnh song phương

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru trong cuộc họp báo ngày 28/10 cho biết Thủ tướng Takaichi Sanae sẽ đến thăm Hàn Quốc từ ngày 30/10-1/11, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của bà Takaichi kể từ khi nhậm chức Thủ tướng hôm 21/10.Tại Hội nghị thượng đỉnh APEC, Nhật Bản sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và củng cố trật tự kinh tế tự do và công bằng, cũng như cam kết sẽ đóng góp vào sự phát triển kinh tế của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thủ tướng Takaichi dự kiến sẽ có các cuộc gặp song phương với nhiều lãnh đạo. Lịch trình tổ chức Hội nghị thượng đỉnh với các nước, trong đó có Hàn Quốc, vẫn đang được sắp xếp và chưa có gì được ấn định.Báo Asahi Nhật Bản trong cùng ngày cũng đưa tin cho biết Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đang sắp xếp lịch trình để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Takaichi Sanae vào ngày 30/10 tới.Ngay sau khi bà Takaichi nhậm chức hôm 21/10, Tổng thống Lee trong bài đăng trên mạng xã hội đã bày tỏ mong muốn được gặp trực tiếp tân Thủ tướng Takaichi tại thành phố Gyeongju, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC, để có cuộc đối thoại mang tính xây dựng.Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac đã có chuyến thăm Tokyo từ ngày 21-22/10, và có buổi gặp với Cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Ichikawa Keiichi, cựu Thủ tướng Nhật Bản Aso Taro và cựu Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide.Trong chuyến thăm, ông Wi đã phát biểu rằng Seoul và Tokyon cần tiếp tục duy trì ngoại giao con thoi nhằm phát triển quan hệ song phương. Cựu Thủ tướng Aso Taro cũng khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ Hàn-Nhật.Mặc dù Thủ tướng Takaichi được biết là người có khuynh hướng chính trị bảo thủ cứng rắn, nhưng kể từ khi nhậm chức, bà đã có những thể hiện cho thấy thái độ coi trọng hợp tác Hàn-Nhật. Bà Takaichi có thể sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật sắp tới.Bà Takaichi trong buổi họp báo nhậm chức ngày 21/10 đã từng chia sẻ rất thích những sản phẩm liên quan đến văn hóa Hàn Quốc, cũng như mong có cơ hội gặp Tổng thống Lee. Trước đây, bà Takaichi cũng thường xuyên viếng đền Yasukuni, nơi thờ những tội phạm chiến tranh cấp độ A, cấp độ cực kỳ nguy hiểm trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương (1937-1945). Tuy nhiên, bà đã không đến viếng đền này trong dịp lễ tế mùa thu vừa qua, cho thấy động thái có cân nhắc đến các hoạt động ngoại giao với Hàn Quốc và Trung Quốc.Báo Asahi nhận định rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng căng thẳng, hai nhà lãnh đạo dường như đều mong muốn duy trì cải thiện quan hệ Hàn-Nhật. Do đó, nội dung của cuộc Hội nghị thượng đỉnh song phương tới đây đang thu hút nhiều sự quan tâm.