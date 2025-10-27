Lãnh đạo Hàn-Campuchia nhất trí lập nhóm chuyên trách Hàn Quốc ứng phó tội phạm lừa đảo

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 27/10 đã có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Malaysia, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Tại đây, hai bên đã nhất trí triển khai nhóm chuyên trách Hàn Quốc nhằm ứng phó với tội phạm lừa đảo nhắm vào công dân Hàn Quốc từ tháng 11 tới.Lãnh đạo hai nước cũng thống nhất sẽ sớm xác định quy mô cảnh sát Hàn Quốc được phái cử và phương thức vận hành của nhóm chuyên trách này. Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Lee còn gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Hun Manet vì Campuchia đã phối hợp trong quá trình hồi hương công dân Hàn Quốc liên quan đến các vụ lừa đảo gần đây, cũng như bảo vệ các nạn nhân. Ông Lee đề nghị hai nước tích cực phối hợp để cùng ứng phó hiệu quả với các tội phạm lừa đảo.Thủ tướng Campuchia cho biết tình hình an ninh tại nước này đã được cải thiện đáng kể nhờ có biện pháp ứng phó mạnh mẽ với các tội phạm xuyên quốc gia như tiến hành chiến dịch truy quét tập trung vào khu vực của tội phạm lừa đảo. Đáp lại, Tổng thống Lee cho biết sẽ chỉ thị xem xét hạ mức cảnh báo du lịch đối với một số khu vực tại Campuchia như thủ đô Phnom Penh, do tình hình an ninh tại đây được cải thiện và nhóm chuyên trách Hàn Quốc được triển khai.Hai bên cũng đánh giá cao về sự phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực như giao lưu con người giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh sẽ cùng ứng phó đối với tội phạm lừa đảo, từ đó phát triển bền vững mối quan hệ đối tác chiến lược song phương.Tổng thống Lee đã đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm và hỗ trợ nhằm giải quyết những khó khăn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại nước sở tại. Thủ tướng Hun Manet đáp lại rằng sẽ chỉ thị cho các ban ngành hữu quan để giải quyết những vấn đề này.