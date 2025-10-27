Tổng thống Donald Trump để ngỏ khả năng thảo luận về các biện pháp cấm vận với Chủ tịch Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Theo bản ghi âm được Nhà Trắng công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chuyên cơ rời Malaysia đến Nhật Bản ngày 27/10 đã chia sẻ sẽ thật tốt nếu có thể gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.Ông Trump khẳng định chưa có gì được quyết định, nhưng nếu lãnh đạo miền Bắc muốn gặp thì ông sẽ ở Hàn Quốc vào thời điểm đó. Phát biểu này được hiểu là Tổng thống Trump có thể kéo dài chuyến công du châu Á nếu có cơ hội đối thoại với ông Kim. Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh thêm rằng Hàn Quốc là nước cuối cùng trong chuyến công du châu Á, nên việc kéo dài lịch trình là điều rất dễ dàng.Ngoài ra, ông Trump cũng cho biết vì là ở Hàn Quốc, nên ông có thể sang phía bên đó. Cụm từ "phía bên đó" mà lãnh đạo Mỹ sử dụng được cho là ám chỉ nơi ông Kim đang ở hoặc địa điểm có thể diễn ra cuộc hội đàm Mỹ-Triều. Theo đó, Tổng thống Trump có khả năng sẽ trực tiếp đến gặp Chủ tịch Kim.Lãnh đạo Nhà Trắng đang có chuyến công du châu Á, lần lượt thăm Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 29-30/10, nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju. Trong thời gian này, ông Trump đã nhiều lần bày tỏ ý định gặp Chủ tịch Kim, làm dấy lên khả năng một cuộc gặp bất ngờ giữa hai nhà lãnh đạo sẽ được tổ chức.Ngay trước chuyến công du châu Á vào ngày 24/10, Tổng thống Trump cũng cho biết hoàn toàn cởi mở với việc gặp ông Kim tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) trong chuyến thăm Hàn Quốc, nếu lãnh đạo miền Bắc muốn. Khi đó, ông Trump còn gọi Bắc Triều Tiên là nước sở hữu vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo Nhà Trắng cũng chia sẻ thêm nếu có cuộc gặp với ông Kim lần này, chủ đề trừng phạt Bắc Triều Tiên có thể sẽ được đưa ra thảo luận.Khi được hỏi về những gì Washington có thể đề xuất, ông Trump cho biết Mỹ có các biện pháp trừng phạt. Đây là một vấn đề đủ lớn để bắt đầu thảo luận, và có thể trở thành một kế sách để dẫn dắt đến một cuộc giao dịch.Đây là lần đầu tiên Tổng thống Trump đề cập cụ thể đến các biện pháp trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên như một chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều kể từ khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ hai. Mặc dù Washington đã nhiều lần công khai thể hiện ý định nối lại đối thoại, nhưng Bình Nhưỡng lại không có phản hồi tích cực. Vì vậy, phát biểu này của lãnh đạo Mỹ được cho là ám chỉ đến khả năng nới lỏng các lệnh cấm vận thông qua đàm phán, từ đó dẫn đến khả năng tổ chức hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều.