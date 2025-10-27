GDP Hàn Quốc quý III/2025 tăng trưởng 1,2%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 28/10 công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý III/2025 tăng trưởng 1,2%, cao hơn so với dự báo ban đầu (1,1%).Tăng trưởng GDP theo quý của Hàn Quốc sau khi ghi nhận mức tăng đột biến 1,2% trong quý I năm ngoái, đã gần như giậm chân tại chỗ trong 4 quý liên tiếp, dao động từ -0,2% đến 0,1%. Tuy nhiên, sang quý II năm nay, GDP tăng 0,7% và tiếp tục cải thiện trong quý III.Tiêu dùng tư nhân và xuất khẩu là hai động lực chính thúc đẩy tăng trưởng trong quý III. Tiêu dùng tư nhân tăng 1,3% nhờ tiêu dùng hàng hóa như ô tô, thiết bị viễn thông và tiêu dùng dịch vụ như y tế, ăn uống đều tăng. Tiêu dùng của Chính phủ cũng tăng 1,2% chủ yếu nhờ khoản chi trả bảo hiểm y tế.Trong khi đó, đầu tư thiết bị tăng 2,4% chủ yếu nhờ đầu tư các loại máy móc sản xuất chíp bán dẫn, đánh dấu sự phục hồi sau hai quý giảm. Tuy nhiên, đầu tư xây dựng lại giảm 0,1% do sự đình trệ trong lĩnh vực xây dựng công trình, tiếp tục đà giảm 6 quý liên tiếp.Xuất khẩu quý III tăng 1,5% nhờ ngành chíp bán dẫn và ô tô khởi sắc. Nhập khẩu cũng tăng 1,3% chủ yếu nhờ mặt hàng máy móc, trang thiết bị và ô tô.Xét theo ngành công nghiệp, ngành chế tạo tăng trưởng 1,2%, dịch vụ tăng trưởng 1,3%, dẫn dắt tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong quý III. Sản xuất chế tạo, tập trung vào thiết bị vận tải, thiết bị điện tử, quang học cũng gia tăng; còn toàn bộ ngành dịch vụ như bán buôn bán lẻ, dịch vụ ăn uống, lưu trú, tài chính và bảo hiểm, đều được cải thiện.Tổng thu nhập quốc dân (GDI) thực tế trong quý III năm nay tăng 0,7% so với quý trước.Mặt khác, Chính phủ đánh giá mức tăng trưởng GDP 1,2% trong quý III năm nay là tín hiệu điển hình của giai đoạn hồi phục kinh tế, khi cả xuất khẩu và nhập khẩu đồng loạt tăng. Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 28/10 còn để ngỏ khả năng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế cả năm 2025, từ mức 0,9% lên ngưỡng 1%. Nếu tỷ lệ tăng trưởng quý IV nằm trong khoảng từ -0,1% đến 0,4% thì tỷ lệ tăng trưởng cả năm có thể đạt 1%.