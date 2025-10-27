Photo : YONHAP News

Phát biểu tại cuộc họp Nội các ngày 28/10, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok kêu gọi người dân tích cực cổ vũ, phát huy tinh thần công dân văn minh tương xứng với vị thế quốc gia, để cùng nhau tạo nên một kỳ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ghi dấu ấn đột phá trong lịch sử.Ông Kim nhấn mạnh Hội nghị APEC lần này được tổ chức tại Hàn Quốc sau 20 năm sẽ là một diễn đàn hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa toàn cầu, đồng thời cũng là cột mốc lịch sử định hình trật tự thương mại thế giới. Tuy nhiên, việc đăng cai Hội nghị APEC không phải là điểm kết thúc mà là một khởi đầu mới. Thủ tướng nhấn mạnh cần tận dụng thành công của sự kiện để chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn "hậu APEC".Bên cạnh đó, ông Kim cũng chỉ đạo phải lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu), vượt ra khỏi phạm vi thủ đô Seoul sang các địa phương khác trên cả nước. Thủ tướng chỉ thị Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tích cực bồi dưỡng các khu du lịch tại địa phương để thu hút khách quốc tế.Liên quan đến lễ hội "Korea Grand Festival" khai mạc từ ngày 29/10, Thủ tướng Kim chỉ đạo phải duy trì được đà phục hồi tiêu thụ nội địa thông qua các sự kiện giảm giá ở toàn bộ các lĩnh vực mua sắm, văn hóa, du lịch.Cuối cùng, Thủ tướng đề cập tới đợt thanh tra Chính phủ của Quốc hội đang bước vào giai đoạn cuối, nhấn mạnh các ban ngành hữu quan phải tích cực tiếp thu các vấn đề mà Quốc hội đã chỉ ra; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Quốc hội để dự thảo ngân sách năm sau được thông qua một cách thuận lợi trên cơ sở lợi ích quốc gia.