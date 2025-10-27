Hơn 1.700 lãnh đạo toàn cầu hội tụ tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC

Photo : YONHAP News

Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) cho biết Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC CEO Summit), sự kiện chính bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại thành phố Gyeongju, được tổ chức từ ngày 28-31/10.Hội nghị lần này lấy chủ đề là "Cầu nối, doanh nghiệp, vươn xa hơn", tập trung vào các lĩnh vực như hội nhập kinh tế khu vực, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển bền vững, tài chính và đầu tư, y sinh học. Sự kiện có sự góp mặt của hơn 1.700 Giám đốc điều hành (CEO) từ các doanh nghiệp toàn cầu, trong đó có có CEO của tập đoàn Nvidia (Mỹ), CEO Amazon Web Services (Mỹ).Các bên sẽ cùng chia sẻ quan điểm về tương lai của AI và chuyển đổi kỹ thuật số. Đặc biệt, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang ngày 31/10 sẽ trình bày về tầm nhìn của tập đoàn liên quan đến việc thúc đẩy đổi mới và phát triển công nghệ toàn cầu trong các lĩnh vực như AI, robot học, bản sao kỹ thuật số và công nghệ tự hành.Ngoài ra, Chủ tịch tập đoàn SK của Hàn Quốc kiêm Chủ tịch KORCHAM Chey Tae-won, sẽ phát biểu khai mạc vào ngày 29/10 với tư cách chủ tịch sự kiện. Các lãnh đạo và Chủ tịch của các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc như hãng điện tử Samsung, hãng ô tô Hyundai, LG cũng sẽ hội tụ tại thành phố Gyeongju.Hội nghị được kỳ vọng tạo cơ hội cho cuộc gặp giữa CEO Nvidia với Chủ tịch Samsung và Chủ tịch SK, những người đang dẫn dắt ngành công nghiệp AI và chíp bán dẫn toàn cầu. Trong bối cảnh tập đoàn Samsung và SK gần đây đã quyết định hợp tác toàn diện với Nvidia, OpenAI (Mỹ) và SoftBank (Nhật Bản) trong dự án hạ tầng AI quy mô lớn "Stargate" (Cổng sao), cuộc gặp tại thành phố Gyeongju lần này có thể trở thành bước ngoặt trong việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng AI toàn cầu.Sự kiện này không chỉ là diễn đàn của giới doanh nghiệp, mà còn là không gian kết nối giữa lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người thăm Hàn Quốc từ ngày 29-30/10, sẽ có bài phát biểu đặc biệt trước các doanh nghiệp trong hội nghị. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae được cho là có thể tổ chức các phiên thảo luận riêng trong khuôn khổ hội nghị. Các doanh nghiệp tham dự sự kiện cũng có cơ hội gặp gỡ song phương với các nguyên thủ và Bộ trưởng APEC để tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác.Ngoài chương trình chính, KORCHAM cũng đã chuẩn bị nhiều sự kiện phụ nhằm quảng bá sức mạnh mềm của Hàn Quốc. Thông qua diễn đàn công nghệ tương lai, Seoul sẽ giới thiệu năng lực cạnh tranh trong các ngành AI, công nghiệp quốc phòng, đóng tàu, tài sản số, năng lượng và phân phối.