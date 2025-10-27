Photo : YONHAP News

Trên trang chủ ngày 28/10, Ban tổ chức Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) đã vinh danh cú sút phạt siêu phẩm của cầu thủ Hàn Quốc Son Heung-min trong màu áo câu lạc bộ Los Angeles (LAFC) là "Bàn thắng của năm MLS 2025".Ban tổ chức MLS giới thiệu sau khi chính thức rời Tottenham Hotspur (Anh) và gia nhập LAFC với mức phí chuyển nhượng cao kỷ lục, Son Heung-min đã ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu thứ ba. Kể từ đó tới nay, anh đã ghi tổng cộng 9 bàn thắng cùng 3 pha kiến tạo trong 10 trận đấu.Bàn thắng nói trên của ngôi sao người Hàn Quốc được ghi trong trận đấu trên sân khách trước Dallas vào ngày 24/8 năm nay từ một pha sút phạt vào phút thứ 6 hiệp 1. Khi đó, Son Heung-min đã tung ra cú sút bằng chân phải đầy mạnh mẽ và chính xác, cũng là bàn thắng mở màn đầu tiên của anh tại MLS.Trong danh sách "Bàn thắng của năm MLS 2025" có tổng cộng 16 ứng cử viên, trong đó có nhiều ngôi sao như Lionel Messi, Denis Bouanga (đồng đội của Son Heung-min tại LAFC), nhưng Son đã vươn lên giành danh hiệu này nhờ kết quả bình chọn của người hâm mộ.Theo đó, Son Heung-min là cầu thủ châu Á đầu tiên, đồng thời là cầu thủ đầu tiên của LAFC gặt hái danh hiệu này kể từ sau khi giải thưởng "Bàn thắng của năm MLS" được trao từ năm 1996.