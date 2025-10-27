Lãnh đạo Nhà Trắng lần đầu hội đàm với tân Thủ tướng Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên với tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Tokyo.Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản) và Reuters (Anh), tại cuộc hội đàm trên, Tổng thống Trump tái khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông Trump ca ngợi thỏa thuận thương mại giữa hai nước là hết sức công bằng, và hai bên sẽ ký kết một thỏa thuận mới. Tổng thống Mỹ đánh giá Nhật Bản đang tăng cường đáng kể năng lực quân sự, đồng thời tiết lộ Mỹ đã tiếp nhận những đơn đặt hàng trang thiết bị quân sự mới quy mô lớn từ Nhật Bản.Về phần mình, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh Mỹ và Nhật Bản sẽ là những đồng minh vĩ đại nhất trên toàn thế giới; bày tỏ mong muốn cùng Washington đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng chung của toàn thế giới. Bà Takaichi nhấn mạnh sẽ cùng mở ra một thời kỳ hoàng kim mới cho quan hệ đồng minh Hàn-Nhật, vì sự phồn vinh của hai nước.Lãnh đạo hai nước được cho là đã tái khẳng định về phương hướng tăng cường quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật, trao đổi về tình hình khu vực như Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, cùng các vấn đề quốc tế khác. Bên cạnh đó, nghị sự trọng tâm được thảo luận giữa hai bên có thể là về việc Mỹ yêu cầu Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng, gói đầu tư 550 tỷ USD mà Tokyo cam kết căn cứ theo thỏa thuận thương mại song phương. Một quan chức cấp cao trong Chính phủ Mỹ tiết lộ với báo chí rằng Tổng thống Trump và Thủ tướng Takaichi sẽ ký kết một văn kiện mới có nội dung về hợp tác Mỹ-Nhật.Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã cùng dùng bữa trưa, dự kiến sẽ tới thăm căn cứ Hải quân Yokosuka bằng trực thăng Marine One của ông Trump vào chiều cùng ngày, lên thăm tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ.