Phần lớn lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC sẽ đến Hàn Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh

Photo : YONHAP News

Giới ngoại giao Hàn Quốc ngày 28/10 cho biết các lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Canada, Australia, Indonesia sẽ lần lượt đến thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) từ ngày 29/10, trước khi Hội nghị thượng đỉnh APEC khai mạc vào ngày 31/10.Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Hàn Quốc theo hình thức chuyến thăm cấp Nhà nước. Đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông Trump trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai và là chuyến thăm sau 6 năm kể từ năm 2019. Đối với Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đây là chuyến thăm đầu tiên sau 11 năm, kể từ năm 2014. Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Quốc đón tiếp lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tại một thành phố khác ngoài thủ đô Seoul theo hình thức chuyến thăm cấp Nhà nước.Ngoài ra, các nguyên thủ quốc gia khác như Thủ tướng Nhật Bản, Canada, Australia và Tổng thống Indonesia cũng sẽ góp mặt trong sự kiện lần này.Đối với khu vực Trung Nam Mỹ, Tổng thống Chile Gabriel Boric là nguyên thủ duy nhất tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này. Với Hàn Quốc, Chile là nước đầu tiên tại khu vực Trung Nam Mỹ ký Hiệp định thương mại tự do (FTA) và cũng là nước đầu tiên tại khu vực này công nhận Chính phủ Hàn Quốc.Mặc dù Hội nghị có sự góp mặt của hầu hết các nguyên thủ quốc gia, nhưng một số nền kinh tế sẽ cử quan chức cấp cao đến tham dự. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không thể tham gia sự kiện này do Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã ban lệnh bắt giữ. Đài Loan vẫn giữ thông lệ không cử lãnh đạo tối cao tới tham dự do gặp hạn chế bởi Trung Quốc theo đuổi nguyên tắc "một Trung Quốc".Ngoài ra, Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này cũng sẽ có sự góp mặt của một số khách mời đặc biệt. Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Thái tử của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất sẽ xuất hiện trong phiên họp đầu tiên của Hội nghị APEC với chủ đề "Hướng tới một thế giới có sức phục hồi và kết nối hơn".Hầu hết các lãnh đạo sẽ nhập cảnh qua sân bay Gimhae (thành phố Busan), sau đó di chuyển bằng đoàn xe hộ tống tới thành phố Gyeongju. Một số khác có thể hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon (thành phố Incheon), rồi di chuyển bằng máy bay hoặc tàu cao tốc KTX để đến thành phố Gyeongju.