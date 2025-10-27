Hàn Quốc tham gia thảo luận với ASEAN về tăng cường hợp tác thương mại qua RCEP

Photo : YONHAP News

Trong ngày 27/10, ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Malaysia, lãnh đạo các nước ASEAN và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã tham dự hàng loạt cuộc họp song phương và đa phương, tập trung thảo luận về tăng cường hợp tác kinh tế và thương mại.Tại Hội nghị thượng đỉnh Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), một Hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương lớn trong khu vực, lãnh đạo các nước đã thảo luận về việc mở rộng thị trường thương mại tự do, hợp tác thương mại và đầu tư, củng cố khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và đẩy mạnh số hóa. Đây là Hội nghị thượng đỉnh RCEP đầu tiên được tổ chức kể từ năm 2020, quy tụ lãnh đạo của các nước thành viên ASEAN, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, cùng sự tham dự của Brazil và Nam Phi.Các nhà lãnh đạo đã tìm kiếm phương án giảm thiểu tác động của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch toàn cầu thông qua RCEP, khu vực chiếm 30% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và dân số toàn thế giới; thảo luận về việc kết nạp thêm Chile, Hong Kong, Bangladesh và Sri Lanka. Hiện tại, RCEP có 15 thành viên, bao gồm 10 nước ASEAN cùng 5 nước mà ASEAN đã ký kết FTA là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand.Trước Hội nghị RCEP, trong buổi sáng cùng ngày đã lần lượt diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc và Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (gồm cả Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản). Tại các cuộc họp này, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng ủng hộ thương mại tự do, phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng đã có bài phát biểu tại Hội nghị ASEAN+3, nhấn mạnh về những khủng hoảng địa kinh tế mới, như chủ nghĩa bảo hộ thương mại, sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu; kêu gọi đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN+3, trong đó có việc đối phó với tội phạm lừa đảo trực tuyến.Mặt khác, trong tuyên bố chung hội nghị, ASEAN đề cập đến vấn đề nội chiến Myanmar, một nghị sự nóng trong khu vực, nhấn mạnh việc chấm dứt bạo lực và đối thoại chính trị phải được thực hiện trước cuộc bầu cử của chính quyền quân sự nước này.