Mỹ chưa chắc chắn thời điểm đạt thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Chỉ còn một ngày nữa là diễn ra cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Mỹ Donald Trump (29/10). Trên chuyên cơ từ Malaysia bay tới Nhật Bản ngày 27/10 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã khẳng định quá trình đàm phán Hàn-Mỹ đang diễn ra thuận lợi, không có vấn đề gì trước câu hỏi của báo giới về tiến trình thảo luận giữa hai bên.Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent lại tỏ thái độ thận trọng hơn, cho biết quá trình đàm phán đã đi tới giai đoạn cuối, nhưng tình hình vẫn còn phức tạp, chưa rõ có thể kết thúc trước cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa hai lãnh đạo vào ngày 29/10 hay không.Trước đó, khi lên đường công du châu Á vào ngày 24/10, lãnh đạo Nhà Trắng đã phát biểu rằng đàm phán thương mại Hàn-Mỹ đang sắp đi đến thỏa thuận, nếu Hàn Quốc sẵn sàng thì Mỹ cũng sẵn sàng.Phát biểu đầy tự tin của ông Trump khác hẳn với thái độ thận trọng của Bộ trưởng Bessent. Có phân tích cho rằng hai nước Hàn-Mỹ vẫn đang tiếp tục "giằng co" về phương thức đầu tư và nội dung chi tiết gói đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ.Mặt khác, trong buổi họp báo trên chuyên cơ, ông Trump tiếp tục nhấn mạnh về việc phục hồi ngành đóng tàu của Mỹ và đề cập đến hợp tác đóng tàu. Phát biểu này được phân tích là thông điệp nhằm gây sức ép với Hàn Quốc về việc thực thi gói đầu tư vào Mỹ trước thềm cuộc hội đàm với Tổng thống Lee Jae Myung.Trong một diễn biến khác, theo một nguồn tin Chính phủ ngày 28/10, Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Kim Jung-kwan, người phụ trách đàm phán thương mại với Mỹ, đã có hơn hai cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick vào cuối tuần trước, trao đổi trọng tâm về phương án triển khai gói đầu tư 350 tỷ USD.Trong bối cảnh hội đàm thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo đang tới gần, Seoul và Washington được cho là vẫn chưa đi tới thống nhất về nội dung trọng tâm trong cả cuộc tham vấn trực tuyến gần đây.