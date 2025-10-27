Tổng thống Nga tiếp Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin 27/10 (giờ địa phương) đã có buổi tiếp Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Choe Son-hui đang trong chuyến thăm Matxcơva.Ông Putin nhắc lại cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un tại Bắc Kinh hôm 3/9 vừa qua, cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi chi tiết về triển vọng phát triển quan hệ song phương, và giờ đây mọi việc đang tiến triển "theo đúng kế hoạch".Tổng thống Nga gửi lời hỏi thăm tới Chủ tịch Kim Jong-un. Đáp lại, Ngoại trưởng Choe cảm ơn lãnh đạo Nga đã dành thời gian tiếp đón, nhắc lại bầu không khí ấm áp của cuộc hội đàm thượng dỉnh song phương vào tháng trước.Tổng thống Putin cũng bắt tay Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Nga Sin Hong-chol trước khi mời đoàn đại biểu miền Bắc vào phòng họp. Cuộc gặp còn có sự tham dự của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Cố vấn đặc biệt về chính sách đối ngoại Yuri Ushakov. Điện Kremlin không tiết lộ nội dung cuộc thảo luận.Có khả năng hai bên đã trao đổi tập trung về quan hệ Mỹ-Triều và Mỹ-Nga. Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang trong chuyến công du châu Á, liên tục bày tỏ mong muốn gặp Chủ tịch Kim nhân dịp thăm Hàn Quốc. Có thể bà Choi sẽ truyền đạt lập trường của miền Bắc liên quan tới đề xuất đối thoại của ông Trump, và lắng nghe ý kiến của Tổng thống Putin.Giới phân tích cũng quan tâm liệu Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Choe có trao đổi về thời điểm thăm Nga của Chủ tịch Kim Jong-un hay không. Sau Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều tại Bình Nhưỡng tháng 6 năm ngoái, Tổng tống Putin đã mời ông Kim thăm Matxcơva, đồng thời nhắc lại lời mời này trong cuộc gặp tại Bắc Kinh tháng 9 vừa qua.Ngoài ra, lĩnh vực quân sự cũng có thể là một trong những chủ đề trao đổi chính giữa hai bên. Kể từ sau khi hai nước ký kết Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện Nga-Triều vào năm ngoái, bao gồm nội dung hỗ trợ quân sự lẫn nhau, Matxcơva và Bình Nhưỡng đang ngày càng thắt chặt hợp tác quân sự.Vào sáng cùng ngày, bà Choi đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Lavrov, thảo luận về quan hệ song phương và tình hình quốc tế, phối hợp hành động tại các tổ chức quốc tế. Bộ trưởng Lavrov bày tỏ cảm ơn việc Bắc Triều Tiên cử binh tới tỉnh Kursk của Nga.Bộ Ngoại giao Nga cho biết tại cuộc hội đàm, hai bên đã tái khẳng định quyết tâm thực hiện Hiệp định Nga-Triều, đồng thời chỉ trích Mỹ và các đồng minh mới chính là nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc, cũng như tình hình quốc tế nói chung.Kể từ khi quan hệ Nga-Triều trở nên khắng khít, Bộ trưởng Choe luôn được tiếp đón trọng thể mỗi khi thăm Nga. Tổng thống Putin từng hai lần tiếp bà Choe tại Điện Kremlin vào tháng 1 và tháng 11 năm ngoái.