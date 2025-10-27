Seoul và Matxcơva thảo luận nối lại tuyến bay thẳng Hàn-Nga

Photo : YONHAP News

Chính phủ Nga ngày 27/10 (giờ địa phương) cho biết đang thảo luận với Hàn Quốc về phương án nối lại các chuyến bay thẳng song phương.Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga cũng cho biết các cuộc tiếp xúc của các hãng hàng không giữa hai nước đang được tiến hành. Doanh nghiệp hai bên vẫn đang duy trì liên hệ thường xuyên, và phần lớn tiến triển phụ thuộc vào lập trường của cơ quan chức năng. Thứ trưởng cũng bày tỏ hy vọng có thể đạt được kết quả trong vấn đề này.Phát biểu trên được đưa ra sau gần 3 năm rưỡi kể từ khi các đường bay thẳng giữa hai nước bị gián đoạn do chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, Ông Rudenko không tiết lộ chi tiết về việc quá trình thảo luận nối lại đường bay thẳng giữa hai nước đã được tiến triển đến giai đoạn nào.Trước đó, Đại sứ Nga tại Hàn Quốc Georgy Zinoviev trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga hồi tháng 6/2024 từng nhấn mạnh rằng Hàn Quốc nên dừng gây áp lực bằng các biện pháp cấm vận đối với Nga và đưa ra các biện pháp tích cực, đồng thời bày tỏ ủng hộ việc khôi phục đường bay thẳng, cải thiện giao lưu văn hóa, nhân đạo và con người giữa hai nước.Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga trong cùng ngày cũng dẫn lại phát biểu của ông Rudenko, cho biết Nga vẫn nằm trong danh sách các đối tượng chịu biện pháp hạn chế của Hàn Quốc, bao gồm việc hạn chế xuất khẩu 1.402 mặt hàng sang Matxcơva.Hãng tin này cho biết thêm rằng mọi cơ chế hợp tác liên Chính phủ giữa hai nước hiện vẫn bị tạm dừng, bao gồm cả việc ngừng các chuyến bay thẳng và hạn chế trong thanh toán song phương.