Xuất khẩu ẩm thực Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt gần 8,5 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc ngày 28/10 cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu tích lũy ẩm thực Hàn Quốc (K-food) trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 8,48 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất từng ghi nhận trong giai đoạn này.Kim ngạch xuất khẩu âm thực Hàn Quốc đã duy trì đà tăng trong 9 năm liên tiếp kể từ năm 2016. Cơ quan Thuế nhận định sự quan tâm của thế giới dành cho K-food sẽ ngày càng lớn nhờ sức lan tỏa của bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop), cũng như nhờ sự ảnh hưởng từ việc tổ chức sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương 2025 tại thành phố Gyeongju tới.Xét theo mặt hàng, kim ngạch xuất khẩu thực phẩm chế biến, chiếm hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 5,2 tỷ USD, tăng 6,7% so với một năm trước. Kim ngạch xuất khẩu rong biển khô tăng 11,2% và sản phẩm chăn nuôi cũng tăng tới 50,3%.Kim ngạch xuất khẩu mì ăn liền đạt 1,13 tỷ USD, tăng 24,5%. Các mặt hàng như bánh kẹo, sản phẩm cà phê như cà phê hòa tan và các loại gia vị như tương ớt Gochujang, tương đỗ Doenjang lần lượt tăng 2%, 15,8% và 7,2%.Xét theo thị trường, kim gạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 1,6 tỷ USD, Trung Quốc 1,5 tỷ USD và Nhật Bản 1,16 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu sang ba thị trường này chiếm 50,2% tổng kim ngạch xuất khẩu ẩm thực của Hàn Quốc.Nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại thành phố Gyeongju sắp tới, Chính phủ Hàn Quốc đã chọn 29 cơ quan và doanh nghiệp làm đối tác chính thức quảng bá K-food, với kế hoạch giới thiệu các món ăn đường phố của Hàn Quốc như gà rán, mì cay, bánh gạo xào cay Tteokbokki tới nguyên thủ các nước quốc gia và truyền thông quốc tế.