Tổng thống Lee Jae Myung kết thúc chuyến thăm Malaysia

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã về tới sân bay Seoul vào tối ngày 27/10, sau chuyến thăm Malaysia kéo dài hai ngày để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).Chuyến thăm Malaysia mang tính chất là khúc dạo đầu cho siêu tuần lễ ngoại giao thượng đỉnh trong nước của Tổng thống Lee vào tuần này. Lãnh đạo Hàn Quốc được cho là sẽ tập trung hoàn tất công tác kiểm tra cuối cùng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Hàn-Trung và Hàn-Nhật.Trong ngày đầu chuyến thăm Malaysia 26/10, ông Lee đã có buổi gặp gỡ với cộng đồng Hàn kiều tại địa phương. Tiếp theo, vào sáng ngày 27/10, Tổng thống Hàn Quốc đã hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Campuchia, trao đổi phương án phát triển quan hệ đối tác chiến lược và mở rộng giao lưu song phương. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vụ bắt cóc, giam giữ công dân Hàn Quốc tại Campuchia gần đây, nhất trí khởi động nhóm chuyên trách công dân Hàn Quốc tại Campuchia từ tháng 11 tới.Tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-ASEAN, Tổng thống Lee nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, đồng thời tuyên bố sẽ chuẩn bị đăng cai hội nghị tiếp theo vào năm 2029.Tiếp theo, tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 (gồm cả Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản), Tổng thống đã nhấn mạnh về việc mở rộng hợp tác giữa ASEAN và ba nước Đông Á. Tại đây, ông Lee đã có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.Vào buổi chiều cùng ngày, Tổng thống đã hội đàm với Thủ tướng Malaysia, nước Chủ tịch ASEAN năm nay, khép lại chương trình làm việc hai ngày tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.